Čaputová: Hrdinovia SNP mali jasno v tom, na ktorej strane histórie treba stáť

Slovenské národné povstanie (SNP) je jedna z najdôležitejších historických udalostí, ktoré máme. Vďaka hrdinstvu a odvahe účastníkov SNP sa Slovensko zaradilo medzi víťazné štáty druhej svetovej vojny. A to napriek tomu, že aj v tom čase časť národa kolaborovala s fašistickým režimom. Pre médiá to na celoštátnych oslavách SNP v Banskej Bystrici uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Kladenie vencov na oslavách SNP
Video
Banská Bystrica 29. august 2025. V Pietnej sieni Pamätníka SNP v Banskej Bystrici vzdali úctu hrdinom Povstania žijúci veteráni, najvyšší ústavní činitelia aj bývalí prezidenti Ivan Gašparovič či Zuzana Čaputová.
„Práve hrdinovia SNP mali jasno v tom, na ktorej strane histórie treba stáť. S odstupom času si aj z týchto dôvodov ich pamiatku uctievame pietnym aktom. SNP je dôležité aj preto, že je to jedna z mála historických udalostí, kde máme väčšinovú zhodu v spoločnosti, že je to niečo dobré, pozitívne a čo je zdrojom našej spoločnej hrdosti,“ skonštatovala Čaputová.
Veteráni o odkaze SNP
Video
Veteráni Branislav Tvarožek (99) a Vladimír Strmeň (97) hovoria o dôležitosti mieru.
Celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici organizuje Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR a ďalšie rezorty. V parku pod Pamätníkom SNP je v piatok pre návštevníkov pripravený kultúrny i sprievodný program, ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky Ozbrojených síl SR. Na organizáciu osláv vláda vyčlenila vyše 630-tisíc eur.