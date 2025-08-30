Riaditeľ SIS Pavol Gašpar mal v Nitre nehodu. Zdemoloval pouličnú lampu

Ako informuje portál noviny.sk, Pavol Gašpar bol účastníkom nehody.
Pre TV JOJ sa Pavol Gašpar vyjadril, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti nehody a dôvody, ktoré k nej viedli, zatiaľ nie sú známe.
Pavol Gašpar, riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS), v sobotu 30. augusta nehodu v Nitre, konkrétne v lokalite pod Zoborom.
Ako informuje portál noviny.sk, Pavol Gašpar bol účastníkom nehody.
Pre TV JOJ sa Pavol Gašpar vyjadril, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti nehody a dôvody, ktoré k nej viedli, zatiaľ nie sú známe.