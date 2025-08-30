Pravda Správy Domáce Riaditeľ SIS Pavol Gašpar mal v Nitre nehodu. Zdemoloval pouličnú lampu

Riaditeľ SIS Pavol Gašpar mal v Nitre nehodu. Zdemoloval pouličnú lampu

Pavol Gašpar, riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS), v sobotu 30. augusta nehodu v Nitre, konkrétne v lokalite pod Zoborom.

30.08.2025 10:49
Ako informuje portál noviny.sk, Pavol Gašpar bol účastníkom nehody.

Pre TV JOJ sa Pavol Gašpar vyjadril, že je rád, že sa nikomu nič nestalo. Okolnosti nehody a dôvody, ktoré k nej viedli, zatiaľ nie sú známe.

