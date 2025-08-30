NR SR a Prezidentský palác otvárajú brány pre verejnosť, avizujú pestrý program

DOD v NR SR sa začne ceremoniálom vztýčenia štátnej vlajky pred budovou parlamentu. S príhovorom vystúpil predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Hlavnú budovu sprístupnia do 16.30 h. Návštevníci tak budú mať možnosť prechádzať sa priestormi, ktoré sú pre nich inak neprístupné. Ísť budú môcť napríklad do rokovacej sály, kde poslanci počas schôdzí zasadajú a prijímajú zákony.
Stretnúť sa budú môcť aj s poslancami. Na Západnej terase hradu sa totiž budú prezentovať jednotlivé poslanecké kluby. Na vstupnej terase pred budovou parlamentu zase bude počas celého dňa prezentácia špeciálnej techniky Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra. V rámci DOD sa v areáli Bratislavského hradu, ktorý bude sprístupnený od 9.00 h do 17.00 h, predstavia i mnohé organizácie, rezorty či ozbrojené a záchranné zložky štátu. Svoju činnosť a výsledky práce budú prezentovať tiež samosprávne kraje v rámci združenia SK8.
V paláci Bratislavského hradu sa pre verejnosť počas DOD výnimočne sprístupnia i reprezentačné priestory na prvom poschodí. „Tie by určite nikto z návštevníkov nemal obísť, keďže ide o miestnosti, kde naši traja najvyšší ústavní činitelia prijímajú diplomatické návštevy z celého sveta,“ priblížili z NR SR. Pre návštevníkov program pripravilo aj Historické múzeum na Bratislavskom hrade, ktoré zabezpečí komentované prehliadky unikátnej Keltsko-rímskej cesty.
Prezidentský palác svoje brány otvoril o 10.00 h. Verejnosť bude môcť palác navštíviť až do 17.00 h. Vchod bude z Banskobystrickej ulice. V interiéri paláca si návštevníci budú môcť pozrieť reprezentačné priestory, ale aj všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní či štátnu pečať SR. V sídle hlavy štátu sa tiež môžu tešiť na zaujímavý program, na ktorom spolupracovali viaceré organizácie a inštitúcie.
Na zadnom nádvorí sa predstaví napríklad Medzinárodný vyšehradský fond. Stánok tam bude mať aj Čestná stráž prezidenta SR. Tá bude zároveň každú hodinu vykonávať aj výmenu čestného stráženia sídla hlavy štátu. „Každú nepárnu hodinu od 10.00 h do 17.00 h sa uskutoční malá výmena a každú párnu hodinu veľká výmena. Zároveň si prezidentská čestná jednotka pripravila aj galaprogram, kde v rámci dňa trikrát predvedú svoje zručnosti a schopnosti,“ priblížili z Kancelárie prezidenta SR.
Svoje zastúpenie tam bude mať tiež Bratislava Region Tourism a Bratislavský samosprávny kraj. Bratislava Region Tourism zároveň zabezpečí bezplatnú kyvadlovú dopravu medzi Prezidentským palácom a parlamentom. Návštevníci sa môžu tešiť i na stánok Železničnej spoločnosti Slovensko, kde môžu spoznať svet vlakov trochu inak. Tá pripravila tiež zaujímavý program pre deti. Najmenší sa budú môcť zabaviť aj v detskom kútiku. Program spestria aj zábavné aktivity, ktoré pripravil Slovenský olympijský a športový výbor.
Verejnosť bude môcť vďaka Slovenskej pošte navštíviť tiež takzvanú mobilnú poštu. Zberatelia si budú môcť kúpiť aj poštovú známku hlavy štátu Petra Pellegriniho. Počet je však limitovaný. „V spolupráci s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR si návštevníci pozrú statickú ukážku limuzíny Pullman, v ktorej sa odviezla aj kráľovná Alžbeta počas jej návštevy Slovenska,“ dodali z Kancelárie prezidenta SR.