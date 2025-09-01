Kaliňákove zálohy ako Potemkinova dedina? Nemyslím si. Môžu nakopnúť zmeny v armáde, hovorí ich veliteľ

Veliteľa NOS Kisela sme sa pýtali:
- či NOS nevytvárajú ilúziu o armáde,
- aká je motivácia frekventantov,
- ako pomôže výcvik pri vstupe do armády,
- či NOS zmenia postoj ľudí, ktorí sa odmietli postaviť za vlasť,
- ako zmenia stravovanie.
Skončil sa druhý turnus výcvik NOS. Ako ho hodnotíte?
Druhý turnus bol rovnako úspešný ako ten prvý. Mali sme trochu iné zloženie účastníkov výcviku, ale myslím si, že motivácia ľudí a snaha boli úplne rovnaké. Účastníci boli skvelí, dali do toho maximum svojich psychických aj fyzických síl. Môžem zhodnotiť, že tento turnus bol veľmi úspešný.Čítajte viac Predmet, ktorý zachraňuje životy. Vojak: Využívajú ho Ukrajinci na bojisku, zísť sa vám môže v lekárničke doma aj v aute
Pred pár rokmi bola na Slovensku obrovská vlna, keď ľudia odmietali bojovať za Slovensko so zbraňou v ruke v prípade vypuknutia konfliktu. Máte pocit, že by NOS mohli zmeniť postoj obyvateľstva?
Myslím si, že áno. Tento projekt môže byť aj zjednocujúcim pre slovenskú spoločnosť. Obrana vlasti je záležitosťou každého. Je to vecou cti každého občana. K tomu treba aj tak pristupovať. Výchova k vlastenectvu musí niekde začať. Že to nie je ešte celé úplne domyslené v rámci nášho vzdelávacieho systému, je chybou, ale pre reštart alebo začiatok vlasteneckej výchovy je tento projekt úplne skvelý. Aj pán minister (obrany, pozn. red.) nedávno na stretnutí s účastníkmi výcviku povedal, že NOS sú tu preto, aby bránili územie Slovenskej republiky. Sú určené na obranu štátu. Majú trochu iné poslanie ako naša profesionálna armáda, ktorá by bola prvým responderom (ten, kto odpovedá, pozn. red.) v rámci konfliktu. NOS sú tu pre to, aby bránili územie Slovenskej republiky ako celok, aby dokázali ochrániť dôležité objekty, či už infraštruktúru, alebo rôzne vojenské objekty. Preto si myslím, že majú nezastupiteľné miesto v celom systéme obrany štátu. Jednak budú dopĺňať mierové nedostatky na útvaroch, na druhej strane budú už pripravované priamo na teritoriálne pôsobenie pri ochrane objektov.
Čo ste si všimli, aká bola motivácia ľudí, ktorí sem prišli?
V rámci tohto výcviku sme mali, okrem vás novinárov, čo si veľmi cením, že ste sem prišli a videli o čom je celý výcvik, veľmi veľa študentov. Samozrejme, určite čiastočnú úlohu zohrala aj finančná motivácia, ale nemyslím si, že by to bolo to hlavné. Myslím si, že títo mladí ľudia všetci cítia spolunáležitosť so spoločnosťou, štátom ako takým, a chcú sa podieľať na obrane vlasti, a preto zvážili zapojenie do projektu.
Ďalší turnus sa začína začiatkom septembra. Do výcviku sa zapojí stovka ľudí v dvoch vojenských priestoroch. Máte dosť inštruktorov? Nechýbajú na svojich útvaroch?
Už keď sme začínali s projektom, predpokladali sme, že záujem bude minimálne zo začiatku veľmi veľký. NOS vznikli k 1. augustu, vzniklo veliteľstvo s dvomi podriadenými útvarmi. Je tu pluk výcviku záloh, ktorý má vo svojej štruktúre inštruktorov. Vieme, že samotná štruktúra tohto pluku by sama o sebe zatiaľ nepokrývala potreby výcviku, ale velenie ozbrojených síl rozhodlo o vyčlenení dostatočného množstva inštruktorov pre pokrytie jednotlivých behov výcviku. V septembri už očakávame vyše stovky záujemcov, ktorí vstúpia do výcviku 4. septembra. Po tom v septembri, o tri týždne neskôr, začína ďalší výcvik. Medzitým nám budú bežať zdokonaľovacie výcviky účastníkov, ktorí absolvovali výcvik v prvých dvoch turnusoch. Bude naozaj zvýšená potreba inštruktorského zboru. Ozbrojené sily budú musieť prerozdeliť kvalitných inštruktorov do výcviku možno niekedy aj, neviem či na úkor iných úloh, ale využiť všetky voľné kapacity, ktoré sú k dispozícii. Sami ste počas svojho pôsobenia pocítili, že dobrý inštruktor je veľmi dôležitý, preto to budú musieť byť ľudia, ktorí majú cit pre prácu s ľuďmi, ktorí nie sú vojakmi a vyžadujú si špecifický prístup. Výber inštruktorov sa už teraz snažíme robiť tak, aby sme vybrali správnych ľudí.
Veľa ľudí z augustového výcviku sa rozhodlo pokračovať v pohotovostných alebo operačných zálohách. Myslíte si, že tento projekt dokáže zlepšiť aj stav vojakov a budú chcieť vstúpiť ako profesionáli do ozbrojených síl?
Áno, určite. Už teraz registrujeme záujem z radov bývalých účastníkov prvého a druhého výcviku, že by sa chceli stať profesionálnymi vojakmi. Pre nás je dôležité aj to, že budú zdieľať tieto informácie aj v rámci svojich sociálnych skupín a hovoriť o ozbrojených silách. Veríme, že zdieľanie informácií o tom, čo zažili, aký bol prístup inštruktorov, aké bolo zabezpečenie výcviku, zvýši záujem o vstup nielen do NOS, ale aj pre doplnenie profesionálnych vojakov.
Pomôže účasť na výcviku NOS k ľahšiemu vstupu k profesionálom?
Je záujem velenia ozbrojených síl, aby to tak bolo. Súčasná legislatíva stanovuje niektoré podmienky tak, že sú zložitejšie procedúry pri posudzovaní zdravotného stavu či psychickej spôsobilosti. Samozrejme, podmienky pre profesionálnych vojakov budú musieť platiť, ale čo sa týka absolvovaného výcviku, tam bude možné posúdiť mieru vycvičenosti daných vojakov. Minimálne sa budeme snažiť priorizovať pri žiadostiach o vstup do armády ľudí, ktorí absolvovali tento výcvik a prejavili záujem o vstup do ozbrojených síl týmto spôsobom.
Mali sme tu výborné prostredie, chutnú stravu, každý deň sladkosti, ubytovanie na úrovni. Nevytvára to tak trochu dojem „Potemkinovej dediny“, keď vezmeme do úvahy, aký je stav na niektorých útvaroch ozbrojených síl?
Je pravda, že jednotlivé útvary ozbrojených síl zápasia s mnohými problémami. Infraštruktúra je trochu zastaraná, vystrojenosť vojakov je tiež po čase možno problémom. Každopádne, keď rezort ministerstva obrany spustil tento projekt, počítal s tým, že to nie je posledná infraštruktúra, ktorá sa obnoví. Najskôr bude obnovovať infraštruktúru vo výcvikových priestoroch. Postupne sa prerábajú priestory v jednotlivých útvaroch. Budúci rok už budú zaradené nové uniformy. Myslím si, že celkovo aj projekt NOS môže prispieť k tomu, že bude jednoduchšie armádu zmodernizovať, že môže byť akýmsi „vehicle for transformation“. Vytvorenie NOS a vedenie výcvikov vo výcvikových priestoroch môže nakopnúť zmenu ako takú. Je to potrebné brať ako výhodu, že tu máme ľudí, ktorí sú tu v dvojtýždňových výcvikoch, aj na nich môžeme testovať to, čo sa môže zavádzať napríklad vo výstroji. Môžeme otestovať rôzne simulačné technológie, ktoré chceme, aby boli v rámci ozbrojených síl. Toto je jedinečná možnosť, ako to preniesť ďalej do ozbrojených síl. Či je to potemkinovská dedina? Nemyslím si, lebo tie projekty sú nastavené. Toto je reálna vec, ktorá tu je. Verím tomu, že aj keď príslušníci výcviku, ktorí absolvovali prvé dva behy, prídu na útvary a uvidia aký je výcvik v rámci pohotovostných a operačných záloh, že síce možno prebieha v drsnejších podmienkach ako tu, ale je robený kvalitnými ľuďmi, s výstrojom, ktorý zodpovedá štandardom, so zabezpečením ubytovania, ostatných materiálnych záležitostí ako je vystrojenie či stravovanie. O potemkinovskej dedine by som asi nehovoril.
Keď sme sa zhovárali s inštruktormi, ale aj inými ľuďmi z armádneho prostredia, majú o vás vysokú mienku. Čo vás motivuje toto celé robiť? Predsa len, pôsobili ste aj v zahraničí na misiách.
Je pravda, že desať rokov z mojej vojenskej kariéry som prežil v zahraničí. Strávil som ich pod vedením rôznych zahraničných veliteľov. Je pre mňa osobnou výzvou aj cieľom preniesť tieto veci do fungovania ozbrojených síl. Vždy som sa snažil tie najlepšie veci po návrate z vyslania v zahraničí aplikovať do praxe. Nie vždy je to jednoduché, pretože náš systém nebol vždy kompatibilný s existujúcim systémom ozbrojených síl. Najmä začiatkom tisícročia to bolo náročnejšie, ale predsa len, generačná výmena už nastala a mnoho vecí sa podarilo zrealizovať. Nemyslím si, že by som bol jediný, ktorý prinášal nejaké veci, naopak, všetci kolegovia, ktorí prišli z akýchkoľvek vyslaní, veľmi pomohli rozvoju ozbrojených síl. Nová generácia dôstojníkov, súčasných veliteľov práporov, ktorí majú školy v zahraničí a vyslania, túto armádu posunie ešte ďalej.
Spomínali ste stravovanie a sociálne bubliny. Mnoho ľudí z mojej sociálnej bubliny je vegetariánov. Máte pre nich prichystané niečo viac ako ryžu so šťavou?
Áno, opäť sme sa dostali k mojej obľúbenej téme, ktorou je stravovanie. Teraz seriózne. Budeme sa nad týmto musieť naozaj zamyslieť. Doteraz sme boli v rámci pravidelných cvičení ozbrojených síl zvyknutí na ťažšie jedlá a možno menej kreatívne, ktoré si vyžadujú čo najmenej prípravy. Ono to má svoj zmysel. Vzhľadom k tomu, že stravné dávky, ktoré sú už teraz pridelené nielen pre NOS, ale aj pre celé ozbrojené sily, budú umožňovať väčšiu variabilitu v pripravovaní jedálnych lístkov, budeme musieť myslieť aj na vegetariánov, vegánov a ľudí, ktorí majú rôzne dietetické obmedzenia. Určite sa to zlepší a verím tomu, že keď prídu ďalší kolegovia do výcviku, už povedia, že dostali napríklad aj ovsené vločky.
A tofu?
Aj tofu prichystáme určite. Budeme sa snažiť to zlepšiť, lebo sme v 21. storočí a už by sme pri hrachových kašiach s klobásou nemali ostávať.
Kto je Ladislav Kisel
Plukovník generálneho štábu Ladislav Kisel je veliteľom novovzniknutých Národných obranných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V minulosti pôsobil ako veliteľ Výcvikovej jednotky výcvikových misií, v zahraničí prežil dekádu svojej vojenskej kariéry. V rokoch 2001– 2002 pôsobil v rámci UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea), teda misie OSN v Eritrei a Etiópii, kde bol veliteľom ženijno-pyrotechnickej skupiny. V rokoch 2005–2006 bol veliteľom ochrany letiska v afganskom hlavnom meste Kábul, čo bola zároveň funkcia veliteľa slovenského kontingentu v operácii ISAF (International Security Assistance Force). Neskôr pôsobil ako veliteľ 36-členného slovenského kontingentu operácie Althea v Bosne a Hercegovine.
Rozhovor s Ladislavom Kiselom vznikol v spolupráci s redaktorom Slovenského rozhlasu Petrom Madrom.