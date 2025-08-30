Streľbu v Partizánskom neprežila 20-ročná tehotná žena, zranený je aj jej partner. Po páchateľovi pátrajú

Zraneného muža podľa neho previezli záchranári do nemocnice, polícia po páchateľovi pátra.
K streľbe malo podľa informácií portálu tvnoviny.sk prísť v rodinnom dome. Reportér noviny.sk hovorí až o ôsmich výstreloch. Žena mala strelená štyrikrát do chrbta.
Zásah záchranárov na mieste potvrdil pre TASR Richard Bolješik z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, podľa ktorého operačné stredisko vyslalo jednu posádku rýchlej zdravotnej pomoci, jednu rýchlej lekárskej pomoci i leteckých záchranárov. „Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu 20-ročná žena nakoniec na mieste udalosti podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Druhého zraneného muža si do starostlivosti prevzali leteckí záchranári,“ priblížil Bolješik. Záchranári neskôr na sociálnej sieti spresnili, že 38-ročného muža transportovali do nemocnice s viacerými otvorenými ranami.
„Vzhľadom na prebiehajúce prvotné úkony a aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania, nie je možné v súčasnosti poskytnúť žiadne informácie,“ uviedla pre TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Primátor ubezpečil všetkých obyvateľov, že mestská samospráva je v úzkom kontakte s políciou, ktorá intenzívne pátra po páchateľovi. „Vyzývam občanov k opatrnosti a zároveň k zachovaniu pokoja. Prosím každého, kto by mohol mať akékoľvek informácie, aby ich neodkladne poskytol polícii,“ uviedol.
Božik zároveň v mene mesta vyjadril úprimnú sústrasť rodine a blízkym obete. „Sme hlboko otrasení týmto činom, ktorý nemá v našom meste miesto,“ zdôraznil.