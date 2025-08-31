Asociácia hier a zábavy reaguje na politikov: Ich vyjadrenia k hazardu sú neodborné, nepoznajú situáciu

Pre prevádzkovateľov herní a kasín je nepochopiteľné, ako sa rôzni politici neodborne a neekonomicky vyjadrujú k tejto téme, pričom o súčasnej situácii v oblasti hazardných hier nemajú relevantné informácie a nemôžu sa preto kompetentne vyjadriť.
So znepokojením sledujeme ako porovnávajú dve rozdielne prostredia, akými sú online hazard a kamenné prevádzky. Po ekonomickej stránke je nemožné vybrať z herní a kasín do štátneho rozpočtu to, čo by prišlo po navrhovanom rovnakom zdanení, nakoľko ide o prepočítaný fixný odvod.
"Je isté, že pri navýšení odvodu prevádzkovatelia znížia počty strojov minimálne na polovicu z jednoduchého dôvodu a to nerentabilnosti. Fixný odvod musíme totiž platiť na celý rok vopred z ešte nie zarobených peňazí. Pri informáciách o zvýšení odvodu, ktoré doteraz prenikajú, bude v praxi pokles znamenať určite minimálne o 8 až 10 miliónov EUR nižší výber ako dnes odvádzame do štátneho rozpočtu. Takisto aj obce a mestá prídu o minimálne 4 až 5 miliónov EUR“, hovorí Dominika Hlobenová, hovorkyňa Asociácie zábavy a hier.
Akékoľvek porovnávanie podmienok na podnikanie v online hazarde a v kamenných prevádzkach je scestné. Zatiaľ čo online hranie je prístupné všade, v každom meste a obci, v akúkoľvek dennú a nočnú hodinu, kamenné prevádzky sú dnes obmedzené podmienkami, ktoré absolútne znemožňujú podnikanie.
"Sme obmedzení zo zákona prevádzkovými hodinami, ako aj sviatkami, zákazom reklamy, no najväčšou prekážkou sú prijaté všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí na zákaz hazardu, ktorých je v súčasnosti viac ako 100. Kompetentní si zrejme neuvedomujú, že za posledné obdobie práve kvôli týmto obmedzeniam klesol počet prevádzok o polovicu“, reaguje Dominika Hlobenová.
Chápeme, že v náročnej konsolidácii sa hľadá každé euro. Tu však ide o rôzne, úplne absurdné návrhy, ktoré sú mimo reality a na papieri možno vyzerajú sľubne, avšak v skutočnosti nielenže neprinesú želaný efekt zvýšenia výberu, ale naopak, výber bude nižší ako dnes. Pre takýto výpočet stačí kalkulačka a jednoduché ekonomické myslenie. Tieto návrhy veľmi často vzbudzuju dojem, že nie je záujem o ich dopady, uviedla asociácia.
Taraba žiada také zdanenie kasín ako online hazardu
„Verejne sa hlásim k tomu, aby na Slovensku ako vo všetkých štátoch EÚ boli kamenné kasína zdanené rovnako ako online hazard. Dnes je Slovensko jediný štát, čo svojou daňovou politikou dotuje kamenné herne a je to absurdné. Odmietam, aby v čase konsolidácie sa vláda bála zdaniť pár vagabundov zarábajúcich na ľudskom nešťastí a rozvrate rodín,“ uviedol na sociálnej sieti minister Tomáš Taraba.
„Rovnako odmietam, aby obce na Slovensku nemali právo povedať, že tento špinavý a asociálny biznis si na svojom území neprajú. Toto nie je len o daniach, ale o hodnotovom nastavení a o ochrane rodín. Viem, že z môjho postoja je pár postavičiek pôsobiacich v tomto obskúrnom biznise nervóznych, ale svoj pohľad nezmením a takto to vždy budem pomenovávať,“ dodal.
