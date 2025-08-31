Chceme zastaviť hladomor v Gaze, ale nič sa nedeje. Tolerujeme izraelskej vláde to, za čo Rusko odsudzujeme?

Nemáme síce jednotný názor na to, či si Izrael vojenským ťažením v Gaze viac pomohol alebo uškodil, zhodneme sa však, že izraelskej armáde primálo záleží na životoch Palestínskych civilistov. Ako to zastaviť?
Kľúčové závery a zistenia
Do diskusie sa do 10. augusta dodnes zapojilo takmer 400 ľudí. Viac ako 270 ľudí, ktorí odovzdali dostatok hlasov (aspoň 10), bolo automaticky zoskupených do 2 rozdielnych názorových skupín.
Naprieč týmito názorovými skupinami panuje silná zhoda na dôležitosti medzinárodného práva a univerzálnych ľudských práv. Rovnako sa zhodujeme, že aj právo na sebaobranu musí byť primerané a mať svoje limity. Hlavná deliaca línia spočíva v názore, že voči Izraelu by sa mali uplatniť diplomatické a ekonomické sankcie za porušovanie medzinárodného práva, a postojom, ktorý viac zdôrazňuje zložitosť boja proti Hamasu.
Čo nás spája?
Diskusia ukázala, že hoci sa zhodujeme na základných princípoch, akými sú rešpekt k medzinárodnému právu a ochrana ľudských práv, pri zložitom a emocionálne vypätom konflikte je naša integrita skúšaná.
Spája nás presvedčenie, že pravidlá musia platiť pre všetkých. Otvorenou otázkou zostáva, ako nájsť rovnováhu medzi právom na obranu a ochranou civilistov a aké konkrétne kroky by malo medzinárodné spoločenstvo, vrátane Slovenska, podniknúť.
