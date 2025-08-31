Riaditeľ SIS Gašpar tvrdí, že havarované auto je registrované na firmu, kde bol konateľ

Šéf tajnej služby zároveň ešte v sobotu informoval, že auto, ktoré šoféroval, si kúpil pred viac ako piatimi rokmi za peniaze, ktoré si zarobil. „Stálo menej ako napríklad nová Škoda Superb,“ podotkol na sociálnej sieti.
PS, ako aj ďalšie opozičné strany vyzvali Gašpara na odstúpenie. Tvrdia, že riaditeľ SIS havarované auto v majetkovom priznaní neuviedol a tiež, že nie je kvalifikovaný na svoj post a jazdí proti predpisom.Čítajte viac Opozícia vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie
Gašpar bol účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá.