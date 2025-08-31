PS chce zosadiť šéfa SIS, Takáč hovorí o hyenizme. Kde chce štát šetriť? Minister odmietol vyššie dane, potom sa opravil

Takáč v reakcii na Gašparovu nehodu uviedol, že podobných incidentov sa dejú denne stovky. Kolíziu v Nitre na Dobšinského ulici podľa neho opozícia „hyenisticky“ zneužila na to, aby získala politické body. Hovorí, že opozícia klame a zavádza spoločnosť.
„Pán Gašpar má predmetné auto napísané na firmu, na spoločnosť, v ktorej bol v minulosti konateľom aj spoluvlastníkom. Keď nastúpil do funkcie, tak, samozrejme, konateľom odvtedy nie je, a predmetné auto vlastní spoločnosť a predmetný podiel v spoločnosti má zapísaný vo svojom majetkovom priznaní,“ obhajoval riaditeľa SIS minister Smeru.Čítajte viac Opozícia vyzýva šéfa SIS Pavla Gašpara na odstúpenie z funkcie
PS: Auto nepriznal
Rovnakú verziu priznal na sociálnej sieti aj Gašpar. Auto, ktoré viedol, podľa jeho slov kúpil pred viac ako piatimi rokmi za peniaze, ktoré zarobil. „Stálo menej ako napríklad nová Škoda Superb,“ tvrdí.
Stohlová podotkla, že riaditeľ SIS jazdí na aute výraznej neónovej farby, podľa svedkov šoféroval rýchlo a pri nehode sa zranila aj mladistvá osoba. „Auto, na ktorom jazdí šéf tajnej služby, neuvádza vo svojom majetkovom priznaní. Podľa jeho deklarovaných príjmov si podobne ako na svoju vilu, dom, byt, chatu, ktoré uvádza v tom majetkovom priznaní, nemohol zarobiť,“ poznamenala.
Trvá na tom, že Gašpar mal auto priznať. „Voči pánovi Gašparovi by sme mali mať tie najprísnejšie kritériá, lebo je riaditeľom SIS,“ pokračovala. Zopakovala postoj PS, že Gašpar by mal funkciu opustiť, pretože ju získal len preto, že je synom poslanca Smeru Tibora Gašpara.
Takáč si nepamätá podobné „prepieranie“ po nehodách poslanca Jaroslava Spišiaka (PS) či asistenta europoslanca Martina Hojsíka (PS). Či bude pre nehodu v Nitre zasadať parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, minister nevie, rozhodnutie bude podľa neho na poslancoch. Za Gašparom stojí. Peniaze podľa neho zarobil ešte predtým, ako vedel, že bude raz pôsobiť na aktuálnom poste.
Kde bude vláda šetriť?
Budúcoročná konsolidácia by mala byť podľa šéfa pôdohospodárstva na úrovni 2,7 miliardy. Vláda je podľa jeho slov limitovaná schválením štátneho rozpočtu.
„Momentálne na základe viacerých zasadnutí koaličných rád už došlo k viacerým dohodám na základe rôznych konsolidačných opatrení, ale, samozrejme, ešte nie sme vo finále z hľadiska stopercentnej konsolidácie,“ uviedol minister. Rieši sa podľa neho ešte otázka, v akej výške zasiahne rezorty.
Koaličná rada bude preto zasadať aj v pondelok. Odhaduje, že do konca týždňa by mohla verejnosť vedieť viac o nastavení opatrení. „Zvyšovať dane sa nebudú,“ vyhlásil minister Smeru. „Nemám informáciu, že by sa dane mali zvyšovať. Aj keby som mal túto informáciu, tak to nepoviem v tejto diskusii, lebo si ctím korektné vzťahy s koaličnými partnermi. Sme sa dohodli, že pokiaľ nebude všetko odsúhlasené v rámci koalície, tak to nebudeme verejne prezentovať,“ spresnil agrominister.
Tvrdí, že na koaličné rady nechodí, a preto má k dispozícii len čiastkové informácie o tom, kde sa chystá vláda šetriť. Vyvrátil opozičné tvrdenie, že vláda ide zvyšovať DPH na 25 percent. „Samozrejme, úplný blud, nezmysel,“ zdôraznil.
Stohlová povedala, že informácie o zvyšovaní DPH a rušení sviatkov má PS z dobrých zdrojov. „Je to niečo, čo je v rotácii medzi opatreniami, ktoré sa zvažujú,“ stojí si za svojím. Pripomenula, že aj keď to premiér Robert Fico (Smer) odmietol, v minulosti došlo k podobnému scenáru.
Ako príklad uviedla vyhlásenia o tom, že potraviny nebudú drahšie, čo sa však nestalo. Hoci sa Ficova vláda posledné dva roky tvári, že konsoliduje, podľa poslankyne PS len vyťahuje ľuďom cez DPH a transakčnú daň peniaze z peňaženiek. „Máme tu vyšší deficit a väčší dlh, ako keď nastupovali. To už je aké babráctvo,“ poznamenala s tým, že kabinet likviduje slovenskú ekonomiku.
Predĺžia funkčné obdobie?
Akou sumou zasiahne konsolidácia rezort pôdohospodárstva, Takáč zatiaľ nevie. Čo sa týka rušenia či reformy krajov, nejde o tému, ktorá by sa dala realizovať hneď na budúci rok. Zlúčenie parlamentných a komunálnych volieb je však v hre.
„Je tu diskusia o tom, že by sa predĺžilo funkčné obdobie zo štyroch na päť rokov, tak aby sa to zlúčilo dohromady,“ povedal. Ak by tento scenár obce, mestá či kraje odmietli, vláda s takýmto návrhom nepríde. Znižovanie počtu žúp nie je podľa neho proces na krátke obdobie.
Poslankyňa PS poznamenala, že v hnutí majú nastavené pravidlá proti kumulácii funkcií. Stohlová kritizovala, že energopomoc musí byť adresná a nemala by ísť bohatým ľuďom, ktorým sa zvyšok populácie bude skladať na vyhrievané bazény. PS plánuje 4. septembra predstaviť svoj vlastný ekonomický program, ktorý nazýva Tresk.
Podľa šéfa pôdohospodárstva koalícia diskutuje aj o redukcii štátnych sviatkov tak, ako to urobili v prípade Dňa Ústavy Slovenskej republiky. Aký počet sviatkov „je ohrozený“ zatiaľ nevie.