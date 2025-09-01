Pravda Správy Domáce Ku Dňu ústavy blahoželalo Slovensku zahraničie. K USA sa pridal Kazachstan, Katar či bahrajnský kráľ

Ku Dňu ústavy blahoželalo Slovensku zahraničie. K USA sa pridal Kazachstan, Katar či bahrajnský kráľ

Predstavitelia Spojených štátov, Spojených arabských emirátov (SAE), Kazachastanu a ďalších krajín v pondelok zaslali Slovensku gratulácie pri príležitosti sviatku Dňa ústavy. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio vyzdvihol najmä spoluprácu v obrane a jadrovej energetike.

01.09.2025 09:48
Ústava SR Foto:
Člen čestnej stráže prezidenta SR nesie Ústavu SR
debata (2)

„Tento rok si pripomíname viac ako tri desaťročia slovenskej nezávislosti a trvalé priateľstvo medzi Spojenými štátmi a Slovenskom,“ uviedol šéf americkej diplomacie.

Vo svojom stanovisku vyzdvihol najmä obrannú spoluprácu. Spomenul nákup stíhačiek F-16, spoluprácu slovenských ozbrojených síl s národnou gardou štátu Indiana a záväzok SR v rámci NATO investovať ročne do obrany päť percent HDP. Zdôraznil tiež spoluprácu pri ochrane hraníc krajín a v oblasti civilného jadrového programu.

Pilot F-16 Eduardo Castaneda: Je to pre mňa česť priviezť stíhačky z USA sem na Slovensko (Archívne video)
Video

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev poslal blahoželanie prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu. Vyzdvihol úspechy Slovenska v posilňovaní demokratických inštitúcií a napredovaní v sociálno-ekonomickej oblasti. Poukázal tiež na vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami, založenú na priateľstve a vzájomnom rešpekte.

Gratulácie zaslali aj lídri krajín Perzského zálivu – prezident SAE Muhammad ibn Zájid Ál Nahján, bahrajnský kráľ Hamad bin Ísá Ál Chalífa a katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání.

Ústava SR Čítajte viac Ústava nemôže byť podľa prezidenta len textom, musí žiť v každodennej realite
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Deň Ústavy SR