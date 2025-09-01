Drucker otvoril nový školský rok. Rázne odmietol tvrdenia o likvidácii súkromného školstva

Minister rázne odmietol obvinenia z „likvidácie súkromného školstva“, ktoré zaznievajú zo strany kritikov. Vyjadril sa tak na brífingu v reakcii na protesty avizované Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení, ako aj na zvonenie kostolných zvonov, ktoré sa o desiatej hodine v Trnavskej arcidiecéze rozozvučali na protest.
Drucker uviedol, že rezort pripravoval legislatívu dlhodobo a intenzívne rokoval s cirkevnými školami, kým predstavitelia súkromných škôl sa podľa neho rokovaní nezúčastnili a viac komunikovali na sociálnych sieťach. „Mrzí ma, že práve hlavní predstavitelia viac prispievali na sociálnych sieťach ako v rokovaniach,“ povedal.
Drucker dodal, že štát musí primárne sledovať verejný záujem, ktorý spočíva v ústavou garantovanej povinnej a bezplatnej školskej dochádzke. „Toto primárne musí štát naplniť, chce to napĺňať verejnými školami a k tomu prispôsobiť celé školstvo,“ doplnil. Napriek tomu minister uznal, že verejné, súkromné aj cirkevné školy prinášajú hodnotu a návrh zákona o financovaní ráta s „osobitným postavením“ pre cirkevné a súkromné školy.
Legislatívny návrh, ktorý vláda schválila v auguste, má znížiť normatívny príspevok o 20 % pre cirkevné a súkromné školy, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ vzdelávania.
Okrem sporu o financovanie sa Drucker vyjadril aj k ďalším dôležitým témam. Zvýšenie platov zamestnancov v školstve považuje za stabilizačný prvok. Platové tarify sa od septembra zvýšili o sedem percent a ďalšie zvýšenie sa plánuje od januára 2026. Minister priznal, že by si želal vyššie platy, ale v čase konsolidácie je to podľa neho „enormné" číslo, ktoré prinesie do školstva zhruba 700 miliónov eur.
Minister taktiež spomenul, že približne polovica základných škôl sa už od tohto školského roka zapája do kurikulárnej reformy, ktorá bude od budúceho školského roka povinná pre všetky základné školy. „Začína sa prvými ročníkmi,“ upresnil. Zmena spôsobu vzdelávania má podľa neho priniesť žiakom lepšie porozumenie učivu.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo aj v znamení nových priestorov základnej školy, ktoré boli financované z plánu obnovy. Prístavba v hodnote tri milióny eur zvýšila kapacitu o 12 tried.