Diaľnica pri Bytči je neprejazdná, kamión tam narazil do cestárov

Cesta D1 v smere od Žiliny na Bratislavu je neprejazdná a úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody. Odklon dopravy je na zjazd na mesto Bytča. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

01.09.2025 11:20
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline uviedlo, že na ceste došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode kamióna a cestárskeho vozidla. Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Bytči a Žiline s troma kusmi techniky.

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti informovalo, že pri náraze kamióna do cestárskeho auta sa zranil vodič kamióna. „Hasiči poskytli zranenému predlekársku prvú pomoc a pripravili ho na transport vo vrtuľníku. Pacient bol odvezený Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou do nemocnice,“ spresnili z HaZZ s tým, že pri dopravnej nehode došlo k úniku nafty, ktorú hasiči posypali sorbentom.

