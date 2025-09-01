Z vraždy tehotnej ženy v Partizánskom obvinili 20-ročného mladíka

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania polícia zistila, že obvinený prišiel v sobotu popoludní na bicykli k rodinnému domu poškodených, kde následne spôsobil strelné poranenia 20-ročnej tehotnej žene a jej 38-ročnému priateľovi. Poškodená 20-ročná žena následkom strelných poranení na mieste podľahla,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
Muža, ktorý sa mal dopustiť streľby, podľa nej ešte v sobotu policajti na základe intenzívneho pátrania zadržali, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia.
„Vyšetrovateľ v najbližšom čase spisový materiál predloží dozorujúcemu prokurátorovi spolu s podnetom na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného, o jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd,“ dodala Krajčíková.Čítajte viac Streľbu v Partizánskom neprežila 20-ročná tehotná žena, zranený je aj jej partner. Podozrivého zadržali