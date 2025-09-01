Prokurátor zrušil policajtovi Vargovi obvinenie zo sabotáže. Preveroval Fica i Žilinku

Kubina poukázal, že podľa prokurátora nespĺňa skutok kladený policajtovi Vargovi za vinu znaky sabotáže či zneužívania jeho právomocí. „Hneď po zadržaní som verejne povedal, že obvinenie je fantazmagorické a neprežije prvý kontakt so súdom ani objektívnym prokurátorom. (…) Obhajoba teda opäť uspela proti svojvôli tímu ÚIS Veritas. Tak ako sa stalo už mnohokrát doteraz a tak ako sa stane ešte niekoľkokrát v budúcnosti, kým nepochováme na virtuálny cintorín všetky tieto nezákonné obvinenia,“ vyhlásil Kubina.Čítajte aj „Robme všetko naopak". Prokurátor navrhol uznať lekára Petra Liptáka za vinného pre výroky počas pandémie
Advokát poukázal, že prokurátor rozhodol ešte vo štvrtok (28. 8.). Kubina tiež ocenil, že košická prokuratúra nepodľahla tlakom. Vyzval ministra vnútra, aby policajta Mateja Vargu vrátil do služby. „Nárok na náhradu škody bude uplatnený včas a zákonným spôsobom,“ naznačil advokát.
„Môžem potvrdiť, že o sťažnosti obvineného M. V. bolo prokurátorom rozhodnuté,“ uviedla v pondelok pre TASR hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová.
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) zadržal policajta Vargu 1. júla 2025. Za vinu mu kládol, že zneužil svoju funkciu a vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora SR a prvého námestníka generálneho prokurátora SR bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali podozrenie z ich trestnej činnosti.
Podľa ÚIS sa dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade (NR) SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca Roberta Fica (Smer). Podľa policajnej inšpekcie si Varga svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora SR a prvého námestníka, že by mohli zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec Fico obvinený.