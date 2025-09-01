Koaličná rada prerušila rokovanie. Konsolidačný balík má byť predstavený už tento týždeň

Konsolidačné opatrenia by mali byť verejnosti predstavené tento týždeň, ako uviedol po štvrtkovom (28. 8.) rokovaní koaličnej rady minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer). Vo štvrtok sa podľa neho koalícia dohodla aj na tom, že sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nebudú meniť, príspevky do druhého dôchodkového piliera sa nebudú znižovať a sociálne dávky sa nebudú škrtať.
Vládna koalícia diskutuje o konsolidačnom balíčku už niekoľko týždňov. Podľa ministra financií je návrh na približne tri štvrtiny hotový a kabinet ho plánuje predstaviť verejnosti v piatok 5. septembra. Premiér Robert Fico koncom augusta uviedol, že väčšina opatrení je dohodnutá a zostáva doladiť len posledné sporné body.
Základným cieľom je šetriť na strane štátu – teda obmedziť výdavky vo verejnej správe, zefektívniť jej fungovanie a hľadať úspory bez toho, aby sa priamo dotkli bežných ľudí. Minister práce Erik Tomáš pritom zdôraznil, že trinásty dôchodok zostane zachovaný a vláda pripravuje adresnú pomoc s cenami energií pre viac než 90 % domácností.Čítajte viac Slovensko príde o stovky miliónov a vláda bude musieť zrejme šetriť viac, ako čakala. Odkiaľ na to vezmeme peniaze?
Doterajšie dohody v koalícii jasne vylúčili zvýšenie DPH či zásahy do druhého piliera dôchodkového systému. Nemali by sa krátiť ani sociálne dávky, ktoré tvoria kľúčovú časť podpory pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Vláda tak signalizuje, že konsolidácia má byť založená predovšetkým na vnútorných úsporách štátu a nie na prenose nákladov na občanov.
Prerušenie pondelkového rokovania je vnímané ako technický krok – koalícia sa sústreďuje na konzultácie s jednotlivými rezortmi, aby boli návrhy finančne aj legislatívne realistické. Ticho zo strany vládnych predstaviteľov po pondelkovom stretnutí naznačuje, že finalizácia opatrení je stále citlivá.
Definitívne parametre konsolidačného balíčka by mali byť známe už o niekoľko dní. Očakáva sa, že vláda predstaví konkrétne kroky v piatok, čím sa uzavrie jedno z najintenzívnejších rokovacích období tohto leta. Verejnosť tak získa jasnejšiu predstavu o tom, ako chce kabinet stabilizovať verejné financie a zároveň zachovať kľúčové sociálne istoty.