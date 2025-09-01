Fico ide do Číny a za Putinom, hoci na Slovensku zúri ekonomická kríza, kritizujú progresívci

„Jeho cesta do Číny a jeho fotky so severokórejským diktátorom a s Vladimirom Putinom budú ďalšou medzinárodnou hanbou,“ skonštatoval Šimečka. Poukázal na to, že Fico ide do Číny ako jediný predseda vlády členskej krajiny Európskej únie. Cestu označil aj ako ďalší krok Slovenska do izolácie.
Šimečka zároveň pripomenul, že v pondelok zasadala koaličná rada v súvislosti s konsolidačnými opatreniami na ďalší rok. „V tejto rozhodujúcej chvíli, keď sa má koalícia dohodnúť, ako bude vyzerať rozpočet, tak Robert Fico sa zdvihne a odíde. V situácii, keď nikto stále nevie, na čo sa má budúci rok pripraviť, a keď zrejme niekedy v tomto týždni oznámi minister financií ďalšiu drahotu,“ podotkol šéf PS. Pýta sa, aký signál tým premiér vysiela slovenskej verejnosti. „Predseda vlády, ktorý v rozhodujúcej chvíli opustí Slovensko, nie je spôsobilý riadiť našu krajinu,“ skonštatoval Šimečka.Čítajte viac Koaličná rada prerušila rokovanie. Konsolidačný balík má byť predstavený už tento týždeň
Cesta do Číny nie je podľa člena predsedníctva PS Ivana Korčoka o Slovensku, ale o premiérovi. Vidí za tým snahu vykresľovať zdanie zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany. Tvrdí, že takáto zahraničná politika nepriniesla zatiaľ Slovensku nič. Taktiež poukázal na to, že Fico sa stretáva s predstaviteľmi štátov, ktoré majú ďaleko od demokracie. Predseda vlády sa podľa Korčoka ani raz nestretol s nemeckým kancelárom, francúzskym prezidentom či britským premiérom.
Slovenský premiér sa má v stredu (3. 9.) v Pekingu zúčastniť na vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Ázii. S Ficom sa na okraj samitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť ruský prezident Vladimir Putin.Čítajte viac Fico sa pri návšteve Číny budúci týždeň znova stretne s Putinom
Skupina vyše 30 opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR a Európskeho parlamentu zároveň adresovala premiérovi otvorený list v súvislosti s jeho cestou do Číny. Vyzývajú ho, aby ju využil v prospech presadzovania mieru a ľudských práv. Apelujú na premiéra, aby sa v Číne zasadil o spravodlivý mier na Ukrajine a tiež žiadal čínskych predstaviteľov, aby sa zdržali nátlaku a použitia násilia vo vzťahu k Taiwanu. Žiadajú ho tiež, aby upozornil na prípady porušovania ľudských práv v Číne. „Vyzývame vás preto, aby ste apelovali na čínske vedenie, aby zastavilo akúkoľvek podporu vojnovým aktivitám Ruska proti Ukrajine a využilo svoj vplyv na Ruskú federáciu a prispelo k čo najrýchlejšiemu ukončeniu agresie Ruska proti Ukrajine a k nastoleniu trvalého a spravodlivého mieru,“ napísali okrem iného poslanci v liste, ktorý zverejnil poslanec Ondrej Dostál (SaS).
Predseda KDH Milan Majerský zase v stanovisku tvrdí, že premiér svojou cestou v Čine nepomôže Slovensku, keďže sa stretne s východnými vodcami. „Naopak, dá len ďalší signál západným spojencom a investorom, že naša vláda prestáva byť dôveryhodná a naša krajina pre ich investície bezpečná,“ vyhlásil.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) považuje stretnutia v Číne za výnimočnú príležitosť diskutovať o mieri. Premiér ide podľa neho na významné výročie ukončenia druhej svetovej vojny. „Budú tam predstavitelia veľkých krajín, ktoré predstavujú možno polovicu svetového obyvateľstva a keby fungoval svet normálne a všetci chceli mier, prídu tam aj zo západnej Európy, možno zo Spojených štátov amerických a budú sa baviť o mieri, nie o zbrojení,“ povedal Gašpar novinárom. To, s kým sa Fico stretne a bude diskutovať, je podľa neho na protokole vlády. „Zaiste asi využije príležitosť stretnúť sa s lídrami,“ dodal.