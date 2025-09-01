Opozícia hovorí o blokáde, koalícia o groteske. Tender na hasičské autá je podľa rezortu vnútra v poriadku

Opozícia koalícii vyčíta, že jej znemožnila klásť otázky k tendru, ktorý podľa nej sprevádzajú viaceré nezrovnalosti. „To, čo tu vidíme a vnímame od nástupu tejto vládnej koalície je, že sa absolútne porušujú pravidlá, zákony, dokonca aj ústava. My máme právo sa pýtať a diskutovať o veciach, o ktorých chceme získať informácie, ktoré nám nie sú poskytované,“ vyhlásil člen výboru Juraj Krúpa (SaS).
Jaroslav Spišiak (PS) upozornil, že koalícia neumožnila položiť otázky k dodávkam vozidiel. „Zarážajúce je to, že poslanci koalície sa zúčastnili na výbore a nezahlasovali za program. To znamená, že nie sú zvedaví, či sa nakupuje objektívne, či sa nenakupuje predražene a či sa nakupuje vo verejnom záujme,“ zdôraznil.Čítajte aj Vláda plánuje revolúciu v záchrankách. Nemeňte niečo, čo dobre funguje, odkazujú odborníci
Podľa Andrey Turčanovej (KDH) bolo potrebné, aby vedenie rezortu vnútra vysvetlilo, prečo zatiaľ hasiči dostali len jedno vozidlo a ako je možné, že faktúra dorazila ešte pred samotnou objednávkou. Kritický bol aj exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ). „Na výbore sme sa nedočkali odpovedí na otázky a minister vnútra sa ani neunúval prísť. Hasiči nové autá stále nemajú a myslím si, že ich v krátkej dobe ani mať nebudú,“ skonštatoval.
Koalícia však odmieta, že by blokovala kontrolu. Podľa jej poslancov nemá výbor kompetenciu preskúmavať rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Pred otvorením alebo neotvorením výboru som mal možnosť hovoriť s prezidentom Hasičského a záchranného zboru a štátnou tajomníčkou rezortu vnútra, ktorí mi ozrejmili celú situáciu. Ukázali mi finálne rozhodnutie ÚVO, ktoré veľmi jasne potvrdzuje to, čo bolo niekoľkokrát komunikované zo strany ministerstva vnútra,“ uviedol predseda výboru Richard Glück (Smer-SD). Dodal, že preto nemohli podporiť program schôdze: „Je to absolútne mimo kompetencií nášho výboru.“Čítajte aj Koaličná rada prerušila rokovanie. Konsolidačný balík má byť predstavený už tento týždeň
Glück iniciatívu opozície označil za „grotesku“, ktorej cieľom je podľa neho „upútať pozornosť a rozprávať svoje naratívy o absolútnom kolapse štátu“. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) dodal, že je rád, že program rokovania neschválili: „Bol by to zbytočne stratený čas.“
Na stranu koalície sa postavili aj predstavitelia rezortu vnútra a Hasičského a záchranného zboru. „ÚVO konštatoval, že je všetko v absolútnom poriadku so všetkými predpismi, zákonmi a normami, ktoré si verejné obstarávanie podľa našich zákonov vyžaduje,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva Lucia Kurilovská.
Prezident HaZZ Adrián Mifkovič zdôraznil, že víťaz tendra splnil všetky podmienky. „Uchádzač splnil podmienky, vyhral najlacnejší, s najlepšou ponukou,“ priblížil. Dodal, že keby sa kontrola ÚVO ukončila skôr, vozidlá už mohli byť dodané: „Čakáme na plnenie a dodávku vozidiel a ako budú dochádzať, tak budú platené. Stále je na to čas – 24 mesiacov, ale budú skôr.“