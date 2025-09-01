Fico mieri do Číny za Putinom a Kim Čong-unom. Po návrate príjme na Slovensku Zelenského

Stretnutie Fica s Putinom v Číne potvrdil poradca Kremľa Jurij Ušakov v nedeľu. Kedy a o čom budú rokovať nespresnil, detaily tajil do včera večera aj Úrady vlády Slovenskej republiky. Z programu premiéra bolo známe od začiatku augusta len toľko, že sa 3. septembra, ktorý pripadá na stredu, zúčastní v Pekingu obrovskej vojenskej prehliadky, ktorá je súčasťou osláv konca druhej svetovej vojny a kapitulácie Japonska.
Šéf kabinetu po výjazdovom rokovaní v Senici uviedol, že odchádza „v noci z pondelka na utorok“ a vráti sa „v noci zo štvrtka na piatok“. Smerom do Ázie boli v pondelok podľa online radarov naplánované dva lety slovenských vládnych špeciálov. Jeden Airbus mal štartovať o 17. hodine, druhý o 21.30 večer. Oba so zastávkou v kazašskej Alma-Ate, pravdepodobne na dotankovanie paliva.Čítajte viac Ukážka sily čínskej armády. Fico uvidí jednu z najväčších vojenských prehliadok na svete. Zbadá aj diktátora Kima
Prvým lietadlom odletel podvečer do cieľovej destinácie v Japonsku predseda parlamentu Richard Raši (Hlas), druhým by sa teda mal zviesť Fico s delegáciou z protokolu a tlačového oddelenia.
Ruský vodca sa presunul k susedom už v nedeľu na dvojdňový summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO). Prehliadky čínskej armádnej techniky sa má zúčastniť aj on. Na summit dorazili aj turecký prezident Receep Tayip Erdogan a indický premiér Narénda Módí. Ako uvádza The Guardian, v prípade druhého menovaného išlo o jeho prvú návštevu po siedmich rokoch.
Osamotený líder z EÚ
Politológ z Ústavu politických vied SAV Juraj Marušiak si všíma, že Fico je jediným premiérom členského štátu Európskej únie (EÚ), ktorý bude na oslavách prítomný. Podotkol, že Maďarsko a Bulharsko vyslali svojich zástupcov na nižšej úrovni.
„Z členských štátov NATO sa osláv a summitu na najvyššej úrovni okrem Slovenska zúčastňuje jedine Turecko ako súčasť skupiny 16 oficiálnych partnerských a pozorovateľských krajín. Pre Fica je, ako sám zdôrazňuje, kľúčovým rokovanie s prezidentom Ruskej federácie Putinom a takisto s predstaviteľmi Číny. Samozrejme, Slovensko nie je členom SCO ani BRICS, a zatiaľ o takej možnosti otvorene nehovorí,“ uviedol politológ pre Pravdu.
Fico pred letom reagoval, že slovenská zahraničná politika je suverénna, mierová a orientovaná na všetky štyri svetové strany, ktorá vychádza z rešpektovania medzinárodného práva a prijatých záväzkov.
„Som súčasne realista, preto naše zahranično-politické postoje nie sú pretavované do vznešených prázdnych formulácií, ale zohľadňujú naše slovenské možnosti. V súlade s takto definovanou slovenskou zahraničnou politikou som prijal pozvanie na oslavy 80. výročia konca 2. svetovej vojny do Číny. Vážim si každú jednu obeť boja proti fašizmu, preto som s úctou stál pred pamätníkmi v Moskve, v Normandii či vo Washingtone.,“ uviedol podvečer.
Je mu osobne ľúto a nerozumie, prečo bude z členských krajín EÚ v Pekingu zastúpená len Slovenská republika. „Vytvára sa nový svetový poriadok, nové pravidlá multipolárneho sveta, nová rovnováha síl, čo je pre stabilitu na svete mimoriadne dôležité. Byť súčasťou takýchto diskusií znamená podporovať dialóg a nehrať sa na urazené malé dieťa. Takto sa dnes nejako správa EÚ a jej predstavitelia,“ uviedol premiér.
V Číne budú podľa jeho slov hlavy štátov, ktoré reprezentujú miliardy obyvateľov. Fico potvrdil, že absolvuje bilaterálne stretnutia so Si Ťin-Pchingom, Putinom a s ďalšími prítomnými štátnikmi. „Po návrate z Pekingu vo štvrtok večer sa presuniem na východné Slovensko, aby som v piatok absolvoval bilaterálne stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským,“ oznámil.
Lídri z „osi prevratu“
Putin nie je jediný, po boku ktorého sa šéf Smeru môže ocitnúť. Čínsky prezident Si Ťin-pching pozval na oslavy aj severokórejského diktátora Kim Čong-una spolu s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškianim. Ako si všíma The Guardian, tiché spojenectvo mocností, ku ktorým patria Rusko, KĽDR, Irán a Čína analytici prezývajú „os prevratu“. Tieto ázijské štáty sú známe svojím odporom k západnému štýlu života. Štvoricu v Pekingu doplní šéf mjanmarskej junty, ktorý cestuje do zahraničia len zriedka, spolu s ďalšími predstaviteľmi globálneho juhu.
Na Putina je už viac ako dva roky vydaný medzinárodný zatykač pre činy, ktoré spôsobil na Ukrajine. Nášho suseda vojensky vo veľkom napadol vo februári 2022. Medzinárodný trestný súd sa domnieva, že je zodpovedný za vojnový zločin nezákonnej deportácie detí a ich nezákonný presun z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. Znamená to, že ak by Putin napríklad navštívil Slovensko, polícia by ho musela zatknúť. Slovensko je totiž členom Medzinárodného trestného súdu.
Marušiak vysvetlil, že ak sa pozrieme na konšteláciu hostí, z veľkej časti ide o stabilné partnerstvá v rámci SCO a hospodárskeho zoskupenia krajín BRICS. Obe organizácie vedú Čína a Rusko.
„Celkovo však ide o heterogénnu skupinu štátov. Viaceré ďalšie štáty majú záujem o oslabenie dominancie Západu. Rusko a Čínu vnímajú z rozličných dôvodov ako potenciálnych bezpečnostných a ekonomických partnerov a mnohé štáty by radi zaujali miesta západných partnerov v Rusku v súvislosti so sankciami uvalenými USA a EÚ,“ uviedol pre Pravdu.
Zásluhy si v tomto smere môže pripísať aj americký prezident Donald Trump. Ako Marušiak podotkol, uvalením ciel na tovary z Indie prispel k jej zblíženiu s Čínou. Všíma si to aj britský denník, podľa ktorého Módí navštívil Čínu v čase, keď vzťahy Indie a Washingtonu ochladli. Za čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom doletel len pár dní po tom, čo USA zdvojnásobili clá na indický export na 50 percent pre odmietanie zastaviť nákup ruskej ropy.
Dvojka s Vučićom
Kto však bude chýbať sú lídri zo Západu. Krátko sa skloňovalo, že by jedným z hostí mohol byť práve Trump. Okrem ešte stále najmocnejšieho muža sveta do Pekingu neprídu ani najsilnejší európski lídri. Spolu s Ficom zamieril do Pekingu len srbský prezident Aleksander Vučić.
Slovensko-srbské duo nebude mať pred Putinom premiéru. Spoločne navštívili Moskvu v máji počas osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Vučić vtedy krátko po prílete do ruskej metropoly označil schôdzku s Ficom za „bratské stretnutie“ s odkazom „Srbi a Slováci, bratia navždy!“, pričom zverejnil aj fotografiu, ako si so šéfom slovenskej vlády podáva ruku.
Napokon, bola to práve srbská hlava štátu, ktorá pred Vianocami prezradila Fica a jeho plány rokovať pred Štedrým dňom s ruským vodcom. „Pokiaľ viem neoficiálne, a keď poviem „neoficiálne“… tak je to isté – v pondelok pôjde Fico za Putinom ako vodca krajiny EÚ, čo spôsobí, to vám nemusím hovoriť, akú reakciu budú mať iní európski lídri,“ povedal vtedy Vučič.
Belehrad sa uchádza o členstvo v EÚ od decembra 2009 a prístupové rokovania sa začali už pred viac ako desiatimi rokmi. Na druhej strane Vučić nemá problém navštíviť vojnového agresora v Moskve. Marušiak vysvetlil, že zahraničnou politikou sa Slovensko a Srbsko výrazne odlišujú od ostatných členských štátov únie, čím si kompenzujú napäté vzťahy s európskymi inštitúciami.
Politológ z SAV hovorí, že koncepcia akéhosi mostu medzi Východom a Západom je živá na Slovensku aj v Srbsku. „V oboch štátoch však badať aj tendencie k zmene politického systému podľa vzoru Číny, respektíve Ruskej federácie. Inšpiráciu režimami strednej Ázie, respektíve Činy a Vietnamu, deklaroval nedávno aj premiér Slovenskej republiky. Takže určite je to aj odkaz predstaviteľom EÚ a domácej verejnosti v oboch krajinách,“ priblížil.
Tretíkrát za deväť mesiacov
Fico je jedným z mála európskych politikov, ktorí si s Putinom od začiatku veľkej invázie na Ukrajine podali ruku. Navštívil ho nielen na sklonku vlaňajška, rokoval s ním aj na jar tohto roka. Marušiak je presvedčený, že septembrový Ficov výjazd oslabí dôveryhodnosť Slovenska v očiach partnerov z EÚ aj NATO a bude vnímané ako slabší článok.
Ako teda čítať Ficove dôvody zúčastniť sa osláv po boku diktátorov? Politológ sa domnieva, že Fico môže očakávať zisky skôr u svojich voličov v rámci domácej politiky, ako na medzinárodnej úrovni. A ak áno, tak nanajvýš symbolické uznanie zo strany Ruska, myslí si odborník.
„Fico viackrát vyslovil presvedčenie, že takouto cestou môže Slovensko hrať kľúčovú úlohu pri prípadnej normalizácii vzťahov medzi EU a Ruskom po skončení vojny na Ukrajine. Rovnako ako v minulosti, aj v súčasnosti sú však podľa mňa predstavy o Slovensku ako krajiny so špeciálnou misiou vo vzťahoch medzi Západom a Východom ilúziou, pre Rusko vždy boli kľúčovými partnermi silní hráči,“ pokračoval.
Či Ficova cesta do Číny prinesie Slovensku aj ekonomické možnosti alebo ide len o formálnu účasť na podujatí bez konkrétnych výsledkov, je otázne. Marušiak vyzdvihol, že je ekonomicky pevne ukotvené v Európskej únii a tento rámec definuje možnosti kooperácie s tretími subjektmi.
„Viaceré štáty strednej a východnej Európy mali ilúzie o masívnom príleve čínskych investícií, tie sa však z väčšej časti nepotvrdili, skôr naopak. Celkovo čínsky projekt hospodárskej expanzie do regiónu strednej a východnej Európy, pôvodne označovaný ako 17+1, stagnuje, viaceré krajiny z neho vystúpili priamo alebo sa na ňom nepodieľajú a od roku 2021 sa ani neorganizujú multilaterálne summity v tomto formáte,“ vysvetlil.
Samotná Čína podľa politológa deklarovala sklamanie z výsledkov, ktorý takýto formát prinášal. „Na druhej strane import produktov z Číny a ázijských štátov narastá a je potrebné obchodný deficit vo vzťahu k ním kompenzovať,“ dodal.