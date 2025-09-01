Klub slovenských turistov odmieta kritiku verejnosti pre výber chatárov v Tatrách, rozhodnutie nezmení

Spolu s predsedom KST Petrom Švecom reagovali na kritiku verejnosti, ktorá negatívne vnímala najmä výber nových chatárov na Chate pod Rysmi a Téryho chate vo Vysokých Tatrách. Potvrdili, že klub neplánuje zmeniť svoje rozhodnutie aj napriek verejnému tlaku.
Heinrich vysvetlil, že išlo o výber súkromno-právneho subjektu, pričom klub nie je povinný robiť takéto výberové konanie. „Chceli sme vybrať tých najlepších s najprepracovanejšími projektami a preto sme urobili výberové konanie. Keby sme mali vopred vybraných uchádzačov, na čo by sme robili výberové konanie, ak ho reálne robiť nemusíme? Okrem štyroch vysokotatranských chát KST vlastní aj Chatu M. R. Štefánika pod Ďumbierom a tam sme výberové konanie nerobili a dohodli sme sa so súčasným chatárom, že pokračuje,“ objasnil. Švec upozornil, že pri výbere nových chatárov zavážili najmä manažérske projektové skúsenosti uchádzačov.Dávame do pozornosti Boli ste svedkom zaujímavej udalosti? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR
V súvislosti s Viktorom Beránkom, ktorý takmer po 50 rokoch končí na najvyššie položenej tatranskej chate a nahradí ho Ján Ševčík, Heinrich upozornil, že KST s ním mal dlhé roky vynikajúce vzťahy a jeho dlhoročné pôsobenie si hlboko vážia. „Tým, že bol chatárom 48 rokov, KST mu prejavil oveľa vyššiu dôveru oproti iným chatárom. Tentoraz sa klub a Slovenský horolezecký spolok James rozhodli, že Beránek už chatárom nebude. Pred piatimi rokmi sa on sám vyjadril, že bude kandidovať za chatára poslednýkrát a pred rokom uviedol, že chatárom už nebude. V podstate nás sám na to pripravoval,“ upozornil Heinrich. Mnohé Beránkove vyjadrenia považuje klub za nešťastné.
V súvislosti s novým chatárom Tomášom Hvizdákom, ktorý povedie Téryho chatu, vystalo veľa otázok, či nie je v konflikte záujmov, keďže je členom výkonného výboru KST. „Zákon o športe presne stanovuje, že člen výkonného výboru nemôže byť dodávateľom tovarov a služieb pre organizáciu. Nájom nie je dodaním tovaru ani služby, člen výkonného výboru bude nájomné platiť nám za to, že mu prenajímame chatu,“ vysvetlil Heinrich a potvrdil, že si na tento post dosadili „svojho človeka“. Je to však podľa neho úplne bežné v súkromnej organizácii.
Švec vylúčil, že by chatárov nútili predávať na chatách isté druhy produktov. Heinrich zároveň odmietol, že pri výbere chatárov šlo o honbu za majetkom. Podotkol, že vo viacerých prípadoch nezvíťazili najvyššie ponuky. „Viktor mylne povedal, že na Chate pod Rysmi zvíťazila najvyššia ponuka, nie je to pravda, a rovnako na Chate pri Zelenom plese zvíťazila najnižšia ponuka. Či sa to niekomu páči, je potrebné rešpektovať, že vlastník má vždy posledné slovo a KST neplánuje revidovať svoje rozhodnutie vo veci výberu chatárov,“ skonštatoval s tým, že nájomné zmluvy s jednotlivými chatármi schváli a potvrdí v druhej polovici októbra valné zhromaždenie.
Švec dodal, že takmer na všetkých tatranských chatách je obrovský investičný dlh a niektoré sú v havarijnom stave. „Rozbehli sme aktivity, aby sme ich vedeli zrekonštruovať pomerne rýchlo po sebe. Chceme byť aktívnejší v riadení chát a projektovom manažmente okolo, a to je aj jeden z argumentov v prospech našich funkcionárov, aj Tomáša Hvizdáka,“ uzavrel.