Narodila sa v tábore v Novákoch, prežila hrôzy Auschwitzu. Eva Umlauf navštívi Slovensko, predstaví knihu spomienok

Život Evy Umlauf, jednej z najmladších preživších holokaustu, sa začal v roku 1942 v židovskom pracovnom tábore v Novákoch. Prežila Auschwitz a po vojne sa usadila v Nemecku. Teraz navštívi Slovensko, kde čitateľom predstaví svoju knihu spomienok.

02.09.2025 10:17
Ilustračné foto.

Evu Umlauf ako dvojročnú spolu s matkou, ktorá bola vo štvrtom mesiaci tehotenstva, a otcom deportovali do koncentračného tábora Auschwitz. Jej sestra prišla na svet v januári 1945, otec zomrel o dva mesiace neskôr na sepsu v koncentračnom tábore Melk vo Wachau. Mal len 33 rokov.

Po vojne sa Eva Umlauf usadila v Nemecku, kde žije dodnes, vyštudovala pediatriu a neskôr pôsobila aj ako psychoterapeutka. Od mája 2025 stojí na čele Medzinárodného osvienčimského výboru.

Eva Umlauf je autorkou knihy „Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči. Spomienky.“ Autobiografia, ktorú napísala v spolupráci s novinárkou a historičkou Stefanie Oswalt, je silným svedectvom o detstve poznačenom vojnou a o živote po nej.

Prvýkrát vyšla kniha v Nemecku v roku 2016, slovenský preklad publikovalo vydavateľstvo Absynt v roku 2018. V roku 2025 sa kniha dočkala druhého vydania a Eva Umlauf pricestuje na Slovensko, aby ju predstavila.

Slovenskí čitatelia tak budú mať príležitosť stretnúť sa s autorkou osobne. Podujatie sa uskutoční 11. septembra v prešovskom Divadle Viola a je súčasťou tretieho ročníka Literárneho salóna.

„Pani Eva Umlauf sa dlhé roky venuje osvetovej práci, jej nasadenie je obdivuhodné a my v Goethe-Institute sme veľmi radi, že pricestuje na Slovensko, kde má svoje korene,“ uviedla Gabriela Kisová, vedúca Knižnice a informačného strediska Goethe-Institutu Bratislava, ktorý sa organizačne na stretnutí podieľa.

Eva Umlauf sa v posledných dvoch desaťročiach intenzívne venuje práci s mladými ľuďmi, cestuje a vystupuje na verejnosti. Upozorňuje pritom na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú demokraciu. „Tento rok si pripomíname 80. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, pritom v Európe i vo svete opäť zažívame nárast extrémne pravicových ideológií a snahu o potlačenie demokracie,“ dodáva Kisová.

