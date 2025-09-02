Škody počítajú v miliónoch. Taraba na desaťročie odklepol odstrel rybožravého predátora

Od 1. septembra do 15. marca nasledujúceho roku sa môže na Slovensku usmrtiť 1800 kusov kormorána veľkého. Výnimka tiež určuje niektoré lokality, kde je odstrel a rušenie povolený od 1. septembra do konca januára, respektíve od 1. septembra do 30. novembra (Jakubovské rybníky, Adamovské štrkoviská, Rudavné jazero a Panská Morávka).
„Vysoká populačná hustota kormorána veľkého vedie k devastácii populácií rýb, čím negatívne ovplyvňuje ekologickú rovnováhu a ekonomickú stabilitu rybárskych revírov. Podpora zjednodušenia podmienok výnimky je preto v záujme ochrany prírody a udržateľného využívania vodných zdrojov,“ uvádza MŽP v zdôvodnení rozhodnutia.
Za obdobie rokov 2021/2022 až 2023/2024 vyčíslil znalec priame škody na rybách vo výške takmer 9,6 milióna eur, škoda na reprodukcii a produkcii bola takmer 18,2 milióna eur. Podľa doteraz platnej výnimky z roku 2021 bol proces odstrelu a rušenia kormorána zložitý a v praxi takmer nevykonateľný. V minulom roku sa na Slovensku odstrelilo len 66 kormoránov.Čítajte viac Ochranári vyzývajú Tarabu, aby zastavil strieľanie medveďov, keď nepozná ich počet
Envirorezort vydal súhlas na lov kormorána aj v mokradiach v chránenom areáli rieky Orava, ako aj vo všetkých chránených územiach patriacich do územnej pôsobnosti správ národných parkov, kde platí 4. stupeň ochrany.
Kormorány je možné strieľať, len ak nebudú letieť v kŕdli s inými druhmi vtákov. Odborné organizácie ochrany prírody a krajiny môžu lov kormoránov obmedziť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu záujmov ochrany prírody v dotknutom území, najmä rušeniu hniezdiacich druhov vtákov (orliak morský, haja tmavá, haja červená, orol kráľovský a podobne).Čítajte viac Agrorezort dal zelenú zabíjaniu vlkov. Kvóty sa líšia od krajov, lov všade povolený nebude
Poľovníci budú o usmrtených jedincoch viesť evidenciu (dátum odstrelu, názov lokality, počet ulovených jedincov, názov užívateľa poľovného revíru). Slovenská poľovnícka komora každoročne do konca apríla doručí ministerstvu správu o realizácii výnimky za predchádzajúcu poľovnícku sezónu so sumárnymi údajmi.