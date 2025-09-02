Progresívci prichádzajú o odborníčku, poslankyňa Kalmárová sa vzdáva mandátu. Kto prevezme jej kreslo?

Odborníčka PS na vzdelávanie Kalmárová sa vzdala mandátu k 2. septembru. Ako PS informovalo, sú za tým osobné dôvody.
„Toto jej rozhodnutie bolo dlhodobo plánované. Novou členkou Poslaneckého klubu PS bude Gréta Gregorová, ktorá zloží poslanecký sľub na začiatku nadchádzajúcej schôdze NR SR,“ oznámilo hnutie Michala Šimečku.
Kalmárová pracovala v minulosti na pozícii hlavnej školskej inšpektorky. Je nositeľkou ocenenia Lúč z tmy, ktorú udeľujú rómske organizácie ľuďom, ktoré sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov. Pracovala tiež v správnej rade Teach for Slovakia, medzinárodnej siete, ktorá sa zameriava na systémovú zmenu vo vzdelávaní.