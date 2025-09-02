Pravda Správy Domáce Progresívci prichádzajú o odborníčku, poslankyňa Kalmárová sa vzdáva mandátu. Kto prevezme jej kreslo?

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky hnutia Progresívne Slovensko (PS) Viera Kalmárová končí. PS to oznámilo v utorok dopoludnia. Kalmárovú v parlamente nahradí po zložení poslaneckého sľubu Gréta Gregorová.

02.09.2025 11:48
PS vyzvalo premiéra, aby zrušil svoju cestu do Číny
Odborníčka PS na vzdelávanie Kalmárová sa vzdala mandátu k 2. septembru. Ako PS informovalo, sú za tým osobné dôvody.

„Toto jej rozhodnutie bolo dlhodobo plánované. Novou členkou Poslaneckého klubu PS bude Gréta Gregorová, ktorá zloží poslanecký sľub na začiatku nadchádzajúcej schôdze NR SR,“ oznámilo hnutie Michala Šimečku.

Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová. Foto: Robert Hüttner, Pravda
Viera Kalmárová Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová.

Kalmárová pracovala v minulosti na pozícii hlavnej školskej inšpektorky. Je nositeľkou ocenenia Lúč z tmy, ktorú udeľujú rómske organizácie ľuďom, ktoré sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov. Pracovala tiež v správnej rade Teach for Slovakia, medzinárodnej siete, ktorá sa zameriava na systémovú zmenu vo vzdelávaní.

Gréta Gregorová zloží poslanecký sľub Foto: PS
Gréta Gregorová Gréta Gregorová zloží poslanecký sľub

