Pravda Správy Domáce Pri pokuse o útek z domu hrôzy vyskočil z okna a obesil sa. Zúfalé zviera žilo dlho v otrasných podmienkach

Pri pokuse o útek z domu hrôzy vyskočil z okna a obesil sa. Zúfalé zviera žilo dlho v otrasných podmienkach

Pes ponechaný bez vody a jedla v rodinnom dome v Chtelnici v okrese Piešťany zahynul po skoku z okna. Enviropolícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu týrania zvierat. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

02.09.2025 11:54
debata

„Páchateľ mal v rodinnom dome v obci Chtelnica, okres Piešťany, ponechať osemročného psa – kríženca – uviazaného o lano, bez krmiva a pitnej vody. V miestnosti, v ktorej sa nachádzal, bol rôzny odpad a exkrementy. Pes bol ponechaný v týchto podmienkach od presne nezistenej doby až do konca augusta 2025,“ priblížil Hájek.

Pre nedostatok jedla, vody a výbehu sa zviera pokúsilo dostať von, rozbilo výplň okna a vyskočilo ním von. „Keďže však bol pes priviazaný lanom o krk, zostal visieť na budove a následkom toho sa udusil. Smrť psa nastala v dôsledku konania páchateľa, ktorý porušil viaceré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti,“ doplnil hovorca.

Páchateľovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. „Polícia v tejto súvislosti pripomína, že akékoľvek bezdôvodné konanie vedúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávne a trestne postihnuteľné,“ dodal Hájek.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #týranie psa