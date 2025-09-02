Strana vidieka má podľa Huliaka už päť poslancov, dvaja však zostávajú záhadou. Minister spustil výzvu za 19 miliónov eur

Strana má oficiálne troch poslancov, a to Romana Malatinca, Ivana Ševčíka a Jána Ľuptáka. Huliak na dnešnej tlačovej besede na novinársku otázku, koľko poslancov má teda Strana vidieka, odpovedal vyhýbavo. „9. septembra sa začína parlament. Pozerajte hlasovanie a budete vidieť,“ povedal Huliak. Rovnako odpovedal aj na otázku, či sa mu okrem Malatinca podarilo získať aj iných poslancov z poslaneckého klubu strany Hlas.
„Viete, ako sa hovorí, v politike je všetko možné, nechajme sa prekvapiť. Nikto nemá krištáľovú guľu. Politická situácia je živá vec a tá sa vyvíja,“ uviedol Huliak a podotkol, že situácia bude jasná, keď sa začne 9. septembra rokovanie parlamentu. Odpovede na otázky o reálnom počte poslancov Strany vidieka by mali priniesť jednotlivé hlasovania. „Ja si myslím, že prístup do Národnej rady SR máte rovnako ako ja, a veci, čo sa týkajú vnútornej politickej situácie a diania či už v Strane vidieka, respektíve ohľadom rokovaní, ktoré vedieme s jednotlivými poslancami, nehnevajte sa na mňa, ale to je naozaj otázka vnútornej politiky,“ uzavrel Huliak.
Výzva za milióny
Sektor cestovného ruchu a kúpeľníctva môže v najbližších mesiacoch získať významnú finančnú injekciu. Ministerstvo cestovného ruchu a športu pripravilo výzvu v hodnote 19 miliónov eur, ktorá má podporiť projekty realizované od apríla tohto roka. Minister Huliak o tom informoval na tlačovej konferencii s tým, že o dotácie budú môcť žiadať obce, mestá, podnikateľské subjekty, kúpeľné zariadenia aj profesijné združenia.
Výzva má podľa ministra priniesť niekoľko zmien oproti predchádzajúcim schémam. „Chceme umožniť financovanie aj pre tie projekty, ktoré už sú v procese realizácie alebo dokončené, vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu,“ uviedol. Zároveň upozornil, že žiadať bude možné aj spätne – na iniciatívy, ktoré začali po prvom apríli 2025.
Medzi ďalšie novinky patrí zjednodušený proces žiadania. Podľa Huliaka by sa malo vyžadovať len nevyhnutné minimum dokumentácie. „Naším cieľom je, aby bol systém čo najdostupnejší a neodradil žiadateľov byrokraciou,“ dodal. Podpora má byť vyplácaná formou predfinancovania, pričom vyplatenie peňazí je naplánované najneskôr do 15. decembra tohto roka.
Finančný strop pre jeden projekt je stanovený na 500-tisíc eur. Ministerstvo očakáva, že o podporu prejavia záujem najmä menšie obce a kúpeľné zariadenia, ktoré sa často potýkajú s obmedzenými rozpočtami.
Na príprave výzvy spolupracovali odborníci z Fondu na podporu cestovného ruchu a viaceré zastrešujúce organizácie. Podľa Huliaka sa na nej podieľali aj zástupcovia Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky, združenia SK8, Združenia miest a obcí Slovenska, ako aj asociácie hotelov, reštaurácií a kúpeľov.