Opitého Gruzínca vyhostili, pokúsil sa podplatiť policajtov. Ukrajinec zase núkal colníkovi 5 eur

Opitého vodiča pôvodom z Gruzínska, ktorého odhalila hliadka bratislavských policajtov vo štvrtok (28. 8.) a ktorý sa ich pokúsil podplatiť hotovosťou, odsúdili a vyhostili zo Slovenska. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

02.09.2025 13:21
„Poškodeným ľavým zadným svetlom a bezdôvodnou jazdou zo strany na stranu vzniklo u policajtov podozrenie zo spáchania dopravného priestupku. Rozhodnutie zastaviť vodiča bolo v ten moment správne. Vykonanou dychovou skúškou bolo preukázané, že vodičovi nerobilo problém sadnúť si za volant motorového vozidla s 1,98 promile alkoholu v dychu,“ napísala polícia.

Pri oznámení o obmedzení osobnej slobody chcel 43-ročný muž policajtov podplatiť hotovosťou. „Toto mu však nevyšlo a skončil na policajnom oddelení, kde s ním boli vykonané potrebné úkony,“ dodala polícia na sociálnej sieti.

5 eur pre colníka

Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej Bystrici uznal koncom augusta za vinného z prečinu podplácania občana Ukrajiny a uložil mu peňažný trest, ktorý už uhradil. Ako informovala hovorkyňa Krajskej prokuratúry v Košiciach Jarmila Janová, dotyčný ako vodič nákladného auta 20. augusta na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod pri výstupe z územia Slovenskej republiky na územie Ukrajiny po vyzvaní príslušníkom Finančnej správy SR na predloženie príslušných dokladov predložil svoj cestovný pas, do ktorého za účelom ovplyvnenia a urýchlenia colnej kontroly vložil bankovku v nominálnej hodnote päť eur. Túto následne označil ako „prezent“.

„Týmto konaním obvinený inému v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo poskytol úplatok a čin spáchal voči verejnému činiteľovi,“ zdôraznila Janová. Doplnila, že obžalobu na obvineného v tejto súvislosti podali v tzv. super rýchlom konaní.

