Pravda Správy Domáce Na vládu sa analýza ani nedostala. Šéf SAV ide k prezidentovi

Na vládu sa analýza ani nedostala. Šéf SAV ide k prezidentovi

Prezident Peter Pellegrini prijme predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Venharta v súvislosti s výsledkami analýzy vakcín proti COVID-19 v stredu 3. septembra o 10.00 h.

02.09.2025 14:12
debata (6)

Vyplýva to z informácie uverejnenej na webe Kancelárie prezidenta SR, pre TASR to potvrdila aj hovorkyňa SAV Monika Tináková. Informovala, že SAV predstaví podrobné informácie o výsledkoch analýzy vo štvrtok 4. septembra.

Fico: Pán Kotlár má moju plnú podporu, bodka
Video

Detaily analýzy už vedci z Biomedicínskeho centra SAV zverejnili vo forme preprintu na vedeckej platforme Research Square, upozornila TV Joj. Ide o verziu vedeckého článku, ktorá ešte neprešla recenzným konaním.

Venhart požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na minulotýždňovom rokovaní. Tesne pred začiatkom stredajšieho (27. 8.) rokovania bol informovaný, že o analýze sa rokovať nebude. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer) sa analýza nedostane do programu schôdzí vlády ani tento týždeň.

kotlár kokotlár Čítajte viac Chrabrý "bojovník" Kotlár a stabilita koalície za 350-tisíc eur

Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Kotlár nateraz vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca: Analýzy SAV ma nevyrušujú
Video
Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SAV #Slovenská akadémia vied #Peter Pellegrini #Covid-19 #Peter Kotlár