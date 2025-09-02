Huliak obhajuje zmeny chatárov v Tatrách: Beránkov čas raz musel prísť, jeho odchod však mal byť dôstojnejší

Dôvodom stretnutia boli medializované informácie o spomínaných výberových konaniach, ktoré v posledných dňoch vyvolali verejnú diskusiu a podľa ministerstva vrhli negatívny tieň na turizmus v slovenských veľhorách. Tie sa týkali zmeny chatárov na Chate pod Rysmi a na Téryho chate.
Minister Huliak ocenil otvorený prístup zo strany KST a zdôraznil, že transparentné postupy sú základom dôvery verejnosti i turistickej komunity. „Osobne si veľmi vážim prácu chatára Viktora Beránka, ktorý celý svoj život zasvätil Tatrám a Chate pod Rysmi. Aj keď som si vedomý, že raz musel prísť ten deň, keď skončí, jeho odchod mal byť dôstojnejší a s dostatkom času, aby mohol odovzdať svoje bohaté skúsenosti svojmu nástupcovi,“ poznamenal. Beránkovi, ktorý na Rysoch chatárči od roku 1977 a vo výberovom konaní neuspel, sa chce minister poďakovať aspoň symbolicky, ocenením za jeho celoživotnú prácu a za rozvoj cestovného ruchu na Slovensku.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu zároveň uviedlo, že bude naďalej podporovať činnosť Klubu slovenských turistov a rozvoj vysokohorskej turistiky, ktorá je podľa neho neoddeliteľnou súčasťou slovenskej identity a významným pilierom cestovného ruchu.
Podľa dlhoročného chatára Beránka, ktorý od 1. novembra na Chate pod Rysmi končí, výberové konanie zanechalo viac otázok než odpovedí. Na sociálnej sieti naznačil možnú manipuláciu výberového konania i konflikt záujmov, označil ho za frašku s dávno pripravenými výsledkami. Stojí za ním aj personál samotnej chaty. Ten uviedol, že podporuje všetky výzvy, ktoré žiadajú preverenie a opakovanie výberového konania. Predseda KST Peter Švec vyjadril hlbokú úctu a rešpekt Beránkovi, v súvislosti s jeho statusom na sociálnej sieti však hovorí o polopravdách až klamstvách. Na margo výberového konania uviedol, že nevyhrali najvyššie ponuky. Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti poukázal na to, že okrem výšky nájmu patrili medzi hodnotiace kritériá aj plány a projekty na najbližších päť rokov, a schopnosť chatára ukázať, že má na to, aby tieto ciele splnil. Rovnako v nich boli zahrnuté aj skúsenosti uchádzača, pohyb a znalosť horského prostredia, znalosť chát a robota na chate samotnej. Švec pripomenul, že víťaz výberového konania na chatára Chaty pod Rysmi pracuje na chatách dvadsať rokov.