Migaľ samosprávam rozdelil 6,3 milióna eur, najviac sa ušlo Ferenčákovi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podpísalo 15 zmlúv na nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovej výške viac ako 6,3 milióna eur.

02.09.2025 15:14
Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.
Primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.
Ako rezort informoval, podporené projekty vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska sú spolufinancované Európskou úniou. Zameriavajú sa na rozvoj škôl, ciest, kultúry, športovísk a verejných priestranstiev vo všetkých regiónoch Slovenska.

Mesto Kežmarok, kde je primátorom poslanec Hlasu Ján Ferenčák, napríklad na regeneráciu vnútrobloku sídliska na uliciach Možiarska, Garbiarska a Nižná brána dostanr 1,3 milióna eur. Dotácie na rekonštrukciu škôl zase pôjdu napríklad do Spišskej Novej Vsi, Šale, Starej Turej, Modrého Kameňa alebo do Čierneho Balogu. Prešov zase získa 362-tisíc eur na konzerváciu a statické zabezpečenie hradobných múrov a Fiľakovo 682-tisíc eur na revitalizáciu mestského parku. „Aj tieto projekty dokazujú, že eurofondy menia mestá a obce na lepšie miesta pre život. Teší ma, že v Kežmarku pôjde viac ako milión eur na vytvorenie centrálnej zelenej zóny, kde sa budú môcť stretávať celé generácie obyvateľov,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš.

Prehľad podporených projektov

PREŠOVSKÝ KRAJ

Kežmarok – Regenerácia vnútrobloku sídliska na uliciach Možiarska, Garbiarska a Nižná brána

1,3 mil. eur podporí vytvorenie centrálneho priestoru zelene bez automobilovej dopravy, s priepustnou dlažbou a bezpečnými zónami pre obyvateľov a návštevníkov.

Prešov – Mestské opevnenie hradobný múr – 1. etapa

362 tis. eur je určených na konzerváciu a statické zabezpečenie hradobných múrov, čo prispeje k ochrane kultúrneho dedičstva a rozvoju kultúrnych podujatí.

TRENČIANSKY KRAJ

Bystričany – Obnova športového areálu

374 tis. eur pôjde na obnovu atletickej dráhy, workoutového ihriska, streetballu a ďalších športovísk, čím vznikne komplexný areál pre šport a voľný čas.

Stará Turá – Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v ZŠ Hurbanova

312 tis. eur zabezpečí modernizáciu školského vybavenia, rekonštrukciu atletického oválu a prepojenie školy s komunitou.

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

Fiľakovo – Revitalizácia mestského parku – II. etapa

682 tis. eur prispeje k obnove zelenej a modrej infraštruktúry, výstavbe chodníkov, mobiliárov a jazierka pre zlepšenie životného prostredia.

Čierny Balog – Modernizácia základnej školy Jánošovka

178 tis. eur umožní vybavenie učební a výstavbu multifunkčného ihriska pre inkluzívne vzdelávanie.

Modrý Kameň – Harmónia chutí a kvalita služieb v Spojenej škole

779 tis. eur pôjde na rekonštrukciu kuchyne a jedálne, vybavenie dielní, výstavbu športovísk a zón pre oddych a socializáciu žiakov.

Dúbravica – Obnova verejného vodovodu

533 tis. eur je určených na výmenu 1,1 km poruchového vodovodu a vybudovanie 57 nových prípojok bezvýkopovou technológiou.

TRNAVSKÝ KRAJ

Gbely – Riešenie dopravnej situácie na ulici Švermova

199 tis. eur podporí vybudovanie chodníkov, dopravného značenia a bezpečnostných prvkov, čím sa zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy.

NITRIANSKY KRAJ

Šaľa – Rekonštrukcia infraštruktúry pre pohybové aktivity v areáli ZŠ J. Cígera Hronského

336 tis. eur pôjde na obnovu športovej infraštruktúry, čím sa podporí zdravý životný štýl a sociálna inklúzia.

Malé Vozokany – Modernizácia miestnych komunikácií

225 tis. eur zlepší stav cestnej siete a prístupnosť ulíc Krížna a Nad Majerom.

KOŠICKÝ KRAJ

Kráľovský Chlmec – Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry

234 tis. eur je určených na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, čím sa zvýši komfort a bezpečnosť pre obyvateľov.

Spišská Nová Ves – Modernizácia ZŠ Lipová 13

391 tis. eur zabezpečí nové vybavenie školy a rekonštrukciu športovísk, aby sa podporil rovný prístup k vzdelávaniu.

BRATISLAVSKÝ KRAJ

Jakubov – Rekonštrukcia a rozšírenie školskej jedálne so zameraním na debarierizáciu

136 tis. eur prispeje k zvýšeniu kapacity jedálne, k modernizácii kuchyne a odstráneniu etapového stravovania žiakov.

ŽILINSKÝ KRAJ

Kvačany – Podpora kurikulárnej reformy prostredníctvom modernizácie školy

253 tis. eur pomôže transformovať školu na moderné vzdelávacie centrum, ktoré bude inkluzívne a otvorené komunite

