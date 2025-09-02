Pellegrini rokovanie Fica s Putinom privítal, opozícia kritizuje. Šimečka: Fico slúži ruským záujmom

Ppozícia už skôr kritizovala Fica aj za jeho decembrové rokovanie s Putinom v Moskve a za májovú návštevu ruskej metropoly pri príležitosti osláv 80. výročia porážky nacistického Nemecka. Fico podobne ako politici Maďarska udržujú s Moskvou kontakty, ktoré zvyšné členské krajiny Európskej únie obmedzili po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu z februára 2022.
„Namiesto toho, aby sa Robert Fico stretával s našimi partnermi, lídrami Európskej únie, tak jazdí do Číny klaňať sa rôznym pofiderným diktátorom,“ uviedol na tlačovej konferencii predseda poslaneckého klubu opozičného Hnutia Slovensko Michal Šipoš. Tvrdil, že schôdzka Fica s Putinom, ktorú vysielali televízie, vyzerala ako stretnutie sluhu so svojim pánom.
„Stretnutie Roberta Fica s Vladimirom Putinom sa dá popísať jedným slovom – hanba. Fico sedel u Putina ako žiačik, ktorý referuje svojmu pánovi,“ uviedla bývalá vicepremiérka Veronika Remišová.
Predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka sa domnieva, že Fico slúži ruským záujmom. „Nie je potrebné chodiť okolo horúcej kaše, ale treba veci pomenovať pravým menom. Realita je taká, že Robert Fico sa rozhodol vydať Slovensko ruským záujmom,“ povedal novinárom Šimečka.
„Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následne aj k ukončeniu vojenského konfliktu na Ukrajine,“ uviedla vo vyhlásení kancelária Pellegriniho, ktorý bol pred minuloročným zložením prezidentského sľubu predsedom jednej z trojice terajších vládnych strán. Prezidentská kancelária tiež poukázala na nadchádzajúce rokovania Fica s prezidentmi Číny a Ukrajiny.
Fico počas stretnutia s Putinom okrem iného kritizoval ukrajinské útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, ktoré v auguste opakovane viedli k prerušeniu dodávok ruskej ropy na Slovensko a do Maďarska. Slovenský premiér Putinovi tiež poďakoval za dodávky ruského zemného plynu a povedal, že tok plynovodom TurkStream na Slovensko postupne rastie. Do konca vlaňajška prúdil ruský plyn na Slovensko cez Ukrajinu, ktorá ale príslušnú zmluvu s ruskou stranou nepredĺžila a tranzit suroviny ukončila. Fico sa na schôdzke s Putinom vyslovil aj pre štandardizáciu vzťahov medzi oboma krajinami a navrhol, aby sa v blízkej dobe uskutočnilo zasadnutie spoločnej komisie oboch krajín.Čítajte viac Fico sa v Číne stretol s Putinom. Odsúdil útoky Kyjeva na Družbu: Členstvo Ukrajiny v NATO je neprípustné, EÚ je ako žaba na dne studne