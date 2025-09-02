Vakcíny sú bezpečné. Vedci zo SAV zverejnili štúdiu, vyvracajú Kotlárove dezinformácie o DNA

Na zverejnenie štúdie ako prvý upozornil portál noviny.sk v pondelok večer.
Od sporu k vedeckej analýze
Spor sa začal v marci, keď vládny splnomocnenec Peter Kotlár odovzdal Generálnej prokuratúre SR takzvaný znalecký posudok. Podľa neho analýza vakcín preukázala, že sú „schopné meniť ľudskú DNA“, čo by mohlo viesť k vážnym zdravotným problémom. Kotlárove tvrdenia sa opierali o prácu, ktorá vyšla v takzvanom predátorskom vedeckom časopise. Tieto žurnály sú známe tým, že publikujú práce za poplatok a bez riadnej odbornej recenzie.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) v reakcii na to poveril SAV úlohou vypracovať nezávislú, komplexnú analýzu. Vedci dostali za úlohu preskúmať obsah DNA a ďalších látok vo vybraných šaržiach vakcín, ktoré sa používali na Slovensku. Projekt bol financovaný z prostriedkov ministerstva zdravotníctva a stál približne 350-tisíc eur.
Rokovanie o výsledkoch analýzy mala akadémia pôvodne predstaviť na výjazdovom zasadnutí vlády v Senici 27. augusta. Premiér Robert Fico (Smer) však krátko pred jeho začiatkom potvrdil, že bod programu o analýze bol stiahnutý a nebude sa o ňom rokovať ani na nasledujúcom zasadnutí. Napriek tomu, že vláda o správe nehovorila, SAV sa rozhodla výsledky zverejniť na vlastnej platforme, aby o nich informovala verejnosť.
Výsledky potvrdili bezpečnosť
Vedci z SAV pristupovali k úlohe s maximálnou dôslednosťou. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, použili rovno štyri nezávislé a navzájom sa doplňujúce metódy, ktoré sú zlatým štandardom vo vede: qPCR (kvantitatívna PCR), fluorometriu, kapilárnu elektroforézu a sekvenovanie DNA. Tieto techniky im umožnili preveriť 15 šarží vakcín Comirnaty a Spikevax, vrátane jedenástich šarží po exspirácii, ktoré boli kľúčové v pôvodných Kotlárových tvrdeniach.Čítajte viac Na vládu sa analýza ani nedostala. Šéf SAV ide k prezidentovi
Výsledky boli jednoznačné a konzistentné naprieč všetkými metódami – množstvo DNA vo vakcínach je hlboko pod medzinárodne schválenými limitmi. Tvrdenia o „nebezpečne vysokom“ obsahu DNA sa tak ukázali ako nepravdivé.
DNA bez hrozby
Štúdia priniesla aj dôležité zistenia o charaktere nájdenej DNA. Sekvenovanie preukázalo, že nejde o celistvé molekuly, ale o silne rozdrobené, biologicky neaktívne fragmenty. Majú mediánovú dĺžku len okolo 150 bázových párov, čo je hlboko pod úrovňou, ktorá by mohla mať akýkoľvek vplyv na ľudský organizmus. Vedci tak s istotou potvrdili, že nemôžu meniť ľudskú DNA. Pôvod DNA bol navyše presne identifikovaný – pochádza z tzv. plazmidových šablón, ktoré sa používajú pri výrobe mRNA.
SAV zároveň vyvrátila ďalšie šírené mýty, ktoré tvrdili opak. „Vakcíny neobsahujú prímesi iných látok, a najmä neobsahujú žiadne grafénové zlúčeniny,“ uviedla akadémia. Podľa SAV verejne šírené vyhlásenia a práce, ktoré tvrdia opak, často čerpajú z nepresných alebo nesprávne interpretovaných údajov. „Takéto nepodložené a nezmyselné tvrdenia predstavujú vážne riziko pre zdravie jednotlivcov aj verejnosti ako celku,“ zdôraznila.
Zverejnenie výsledkov analýzy SAV prichádza v dôležitom období. Ministerstvo zdravotníctva ubezpečuje, že očkovacie látky proti novému variantu koronavírusu budú na Slovensko dodané v druhej polovici septembra a následne počas októbra. V akútnej sezóne bude vakcín dostatok pre všetkých záujemcov.Čítajte viac Kotlár vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca: od SAV chce zoznam vedcov, ktorí robili analýzu mRNA vakcín