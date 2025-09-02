V školstve chýbajú učitelia aj odborníci. Ministerstvo rieši nedostatok vyššími platmi aj legislatívou

Jedným z kľúčových opatrení je zvýšenie platov, ktoré od 1. septembra stúpnu o sedem percent a od 1. januára budúceho roka o ďalších sedem percent. Do školstva by tak malo ísť o 700 miliónov eur viac. Okrem toho ministerstvo plánuje predstaviť aj tzv. platový automat, na ktorom pracuje so zástupcami odborového zväzu.
Nedostatok sa netýka len všeobecných pedagógov. Ministerstvo sa sústreďuje aj na nedostatok učiteľov v predmetoch ako je matematika, fyzika a informatika, kde zaviedlo štipendiá pre vysokoškolákov. Ďalšou zmenou má byť nová kategória pedagogického zamestnanca – kandidáta, ktorý by mohol začať učiť už po bakalárskom štúdiu. Rezort tiež upravuje lehoty pre atestácie, ktoré sa majú skrátiť z desiatich rokov na päť.Čítajte viac Na Slovensku výrazne narastá počet detí so špeciálnymi potrebami, chýbajú im kapacity, upozornil Pellegrini
Ministerstvo školstva rieši aj kritický nedostatok členov školských podporných tímov, na ktorý upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Pre školský rok 2025/2026 spúšťa pilotný projekt „zdieľaných odborných zamestnancov“. Projekt je zameraný na menšie školy, ktoré si nemohli dovoliť vlastného psychológa, špeciálneho či sociálneho pedagóga. Pre 72 centier prevencie a poradenstva (CPP) je pridelených 112 nových úväzkov, aby mohli odborníci priamo v školách poskytovať potrebnú podporu.
Rezort zároveň pripravuje systém na základe dát v rámci národného projektu „Dáta o duševnom zdraví“, ktorý bude dlhodobo sledovať duševné zdravie detí a študentov. Na jeseň sa má spustiť reprezentatívny výskum, ktorého výsledky poslúžia ako základ pre tvorbu nových politík. Dôležitou súčasťou riešenia je aj nový legislatívny balík, ktorý schválila vláda a o ktorom by mal v septembri rokovať parlament. Nová legislatíva zavádza ochranu duševného zdravia a posilňuje ochranu samotných učiteľov pred zosmiešňovaním a šírením klamstiev.Čítajte viac Drucker otvoril nový školský rok. Rázne odmietol tvrdenia o likvidácii súkromného školstva