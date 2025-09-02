Prečo sa Zelenskyj stretne s Ficom? Poliačik: Dôvodov je viac. Zvládol Trumpa, zvládne i nášho premiéra

Fico sa stretol s Putinom v utorok podvečer miestneho času a pred televíznymi kamerami mu ďakoval za príležitosť. „Teším sa, že vás vidím,“ prihováral sa mu. Šéf Smeru ho najskôr ubezpečil, že Slovensko naplní všetky záväzky, ku ktorým sa zaviazalo v rámci veľkého spoločného projektu v Michalovciach. Zrejme tým mal na mysli obnovu Ústredného vojenského cintorína Červenej armády, na ktorú vláda vyčlenila vlani 70-tisíc eur.
Vytiahol žabu
Putinovi pripomenul, že Slovensko je členom NATO a Európskej únie (EÚ). „My považujeme členstvo v týchto organizáciách za náš životný priestor,“ poznamenal a označil sa za politika, ktorý neťahá medové motúzy popod nos. Návštevu v Pekingu tlmočil podľa jeho slov aj partnerom z EÚ a nerozumie, prečo je z členských štátov v Číne zastúpené len Slovensko.
Putin neskôr reagoval, že Fico môže kritizovať EÚ a NATO, ale nechce ho postaviť do dvojznačnej situácie. „Nechcem ich (Európu a NATO, pozn. red.) prirovnávať k plazom, k zvieratám ani k autorom rozprávok. Oni sú skôr autormi hororov. A to, že sa teraz neustále vyvoláva hystéria o tom, že Rusko sa údajne chystá napadnúť Európu – je pre rozumne uvažujúcich ľudí jasné, že ide o provokáciu alebo úplnú nekompetentnosť. Rusko nemá a nikdy nemalo žiadnu snahu na nikoho zaútočiť,“ uviedol ruský vodca, ktorý v roku 2022 spustil veľkú inváziu na Ukrajinu.
Hoci Fico zadefinoval, kam Slovensko patrí, kritiku Bruselu si neodpustil. Je sklamaný, že nedokáže reagovať na pohyby sveta a nerozumie ani rozhodnutiam, ktoré prijíma. Úniu opakovane prirovnal v žabe sediacej na studni, ktorá hovorí, že obloha je veľká len ako dno studne, pričom to tak nie je.
„Mimoriadne nám záleží na štandardizácii vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Chcem navrhnúť čo najrýchlejšie stretnutie zmiešanej komisie. Vráťme sa k tomu, čo bolo typické, pokiaľ ide o naše krajiny, pokiaľ ide o hospodársku spoluprácu. Hľadajme prieniky, kde môžu naše krajiny úspešne spolupracovať,“ povedal šéfovi Kremľa.
Rusov chce v Bohuniciach
Fico tvrdí, že nikdy nebude podporovať rozhodnutie o takzvanom Repoweringu a Bratislava bude proti nemu hlasovať. S Ruskom chce naďalej spolupracovať v energetickej oblasti, ako sú dodávky plynu a ropy. Putinovi sa pochválil plánom vystavať novú jadrovú elektráreň v rukách štátu. Moskve v nej pootvoril dvere.
„Privítal by som, pokiaľ by v tomto novom projekte bola rusko-americká spolupráca. Veľmi by som to privítal, keby takáto možnosť bola a budem povzbudzovať ruské špecializované spoločnosti, aby komunikovali s americkou spoločnosťou Westinghouse o takejto možnosti,“ pokračoval.
Podľa informácií portálu RBK Putin počas stretnutia vyhlásil, že Rusko zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických surovín pre Slovensko. Zároveň zdôraznil, že si cení jeho nezávislú zahraničnú politiku.
„Veľmi si vážime nezávislú zahraničnú politiku, ktorú presadzujete vy a váš tím, vaša vláda. Táto politika prináša pozitívne výsledky. Predovšetkým, samozrejme, mám na mysli hospodárske ukazovatele. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že Rusko zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických surovín,“ uviedol. Putin tiež označil pôsobenie slovenských firiem na ruskom trhu za prínosné pre ekonomiku Bratislavy.
Medzi štyrmi očami
Pri jednom „ďakujem“ Fico nezostal. Šéfovi Kremľa Fico vyjadril vďaku za bezpečné a pravidelné dodávky plynu cez plynovod TurkStream a kritizoval Kyjev za útok na ropovod Družba. „Veľmi ostro reagujeme na útoky na ropnú infraštruktúru, ktoré tu boli,“ zdôraznil. Putinovi povedal, že sa stretne v piatok v Užhorode s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a bude „túto otázku veľmi vážne otvárať“.
Prezidentovi sa viackrát posťažoval, že nenesie žiadne dobré posolstvo. „Na mnohé témy, ktoré sa týkajú vojnového konfliktu na Ukrajine, mám diametrálne odlišné postoje, ako majú niektoré členské štáty EÚ,“ zdôraznil. Putina sa spýtal, či by ako slovenský premiér nemal odchádzať z Číny s nejakým posolstvom.
Fico podotkol, že spoločenstvo na starom svetadiele čaká vážne rozhodnutie o vstupe Ukrajiny do EÚ, ktoré Slovensko podporuje. „Tvrdíme, že každá krajina má právo na európsku perspektívu, vrátane Ukrajiny. Súčasne veľmi vážne podčiarkujeme, že musí Ukrajina splniť všetky podmienky na vstup do EÚ a že nemôžu prevládnuť politické kritériá nad kritériami pripravenosti štátu,“ poznamenal.
O vstupe do EÚ bude hovoriť aj so Zelenským. Na druhej strane je rád, že sa naplnili jeho slová o tom, že Ukrajina nemôže byť členským štátom NATO. Neskoro večer zverejnil, že ho Putin počas takmer hodinovej diskusie medzi štyrmi očami informoval o rokovaní s prezidentom USA Donaldom Trumpom na Aljaške a o perspektíve ukončenia vojny na Ukrajine.
Obrat v zahraničnej politike?
Šéf Smeru patrí k dlhodobým kritikom Zelenského a Ukrajiny a od invázie sa prikláňa na stranu Moskvy. Od nástupu k moci sa na najvyššej úrovni s prezidentom Ukrajiny ešte nestretol, pôjde o ich prvé oficiálne rokovanie. Doteraz sa videli len na summitoch, šéf Smeru bilaterálne rokoval len so svojím náprotivkom, expremiérom Denysom Šmyhaľom, či už v Užhorode, alebo Michalovciach.
Spolupracovník GLOBSEC-u Martin Poliačik, ktorý pôsobil na Ukrajine, považuje za hanbu, že najvyšší ústavní činitelia sa doteraz nestretli so Zelenským ani v Kyjeve, ani v Bratislave. „To, že to neprebehne ako prijatie na najvyššej úrovni v hlavnom meste (SR, pozn. red.), je ukážka, že na vzťahu s Ruskou federáciou súčasnej slovenskej reprezentácii záleží oveľa viac na tom, aby boli na správnej strane histórie,“ hovorí.
Najzákladnejšia trecia plocha Fica a Zelenského je podľa diplomata a exministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského v pohľade na agresiu na Ukrajine. „Kým Zelenskyj vie, kto je agresor a bojuje s ním, Fico sa snaží agresora vyviňovať a tvrdí, že „Rusko bolo vyprovokované“ a podobné nezmysly. Pre Zelenského a Ukrajinu je to existenčný zápas a tak k nemu pristupujú. Fico sa tvári, akoby sa nás to netýkalo a ide len o „bezpečné dodávky ruských surovín“. Je to ľudsky úbohé a vyčleňuje nás to od ostatných krajín EÚ,“ uviedol pre Pravdu Wlachovský.
Načasovanie stretnutia diplomat považuje za zhodu okolností. „Nevidel by som to ako niečo hlboko premyslené a štruktúrované z oboch strán. Chcem veriť, že v prístupe k nášmu susedovi bude slovenský premiér hľadieť viac na dlhodobé záujmy svojej krajiny než na záujmy Putina. Istotu však v tomto momente a v tejto oblasti nemám. Uvidíme podľa výsledkov. Obrat v zahraničnej politike Fica neočakávam. Naďalej nás obsahovo vzďaľuje od Západu a našich spojencov,“ myslí si.Čítajte viac Fico rokoval s Putinom medzi štyrmi očami a pre Zelenského má „vážne posolstvo“. Šéf Kremľa si aj zažartoval
Prečo sa Zelenskyj stretá s Ficom
Lídra z Kyjeva čaká tento týždeň summit v Paríži, kde bude rokovať s európskymi lídrami o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Potom bude na rade rokovanie s Ficom. Wlachovský sa domnieva, že dôvody, pre ktoré sa ukrajinský líder hneď po Paríži stretne so slovenským premiérom, sú veľmi praktické. „Jeho krajina je vo vojne a potrebuje akúkoľvek pomoc. Rusi roky devastujú ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Blíži sa zima, Ukrajina potrebuje energie – plyn, elektrinu,“ zhrnul.
Poliačik sa domnieva, že Zelenskyj môže mať na stretnutie niekoľko dôvodov. „Slovensko je ešte stále najväčším dodávateľom stopäťdesiatpäťkovej munície NATO štandardu pre Ukrajinu, čo z neho robí veľmi dôležitého partnera. Bez ohľadu na to, kto je tu premiér a kto má akú rétoriku, pre Ukrajincov je každý jeden náboj dôležitejší ako akákoľvek tlačová správa,“ vysvetlil.
Ďalším dôvodom môže byť podľa Poliačika fakt, že Slovensko je stále dôležitý a strategický sused, či už preto, že cez Slovensko z Ukrajiny môžu tiecť ropa a plyn, no aj kvôli projektom hlbšieho prepájania so zvyškom EÚ. „Prezident Zelenskyj je a vždy bol v prvom rade pragmatik. Dokáže sa rovnako preniesť cez neospravedlniteľné výroky Trumpa, a keď to zvládol tam, tak štekanie Fica ho nemôže nijako trápiť. Vždy obhajuje záujmy Ukrajiny a to bude robiť aj na tom stretnutí,“ domnieva sa.
Hovoriť s Kremľom?
Zelenskyj potrebuje podľa Wlachovského aj Ficovu podporu na medzinárodnej úrovni, keďže chce do EÚ. „Na to potrebuje podporu všetkých členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Fico sa nestavia proti členstvu v EÚ, stavia sa proti členstvu Ukrajiny v NATO. Kyjev potrebuje podporu pre otváranie jednotlivých negociačných kapitol,“ podotkol diplomat.
Poliačik si myslí, že Zelenskyj potrebuje podporu Fica najmä tam, kde by EÚ mala rozhodovať konsenzuálne, napríklad pri protiruských sankciách. „Samozrejme, tam je Ficov hlas dôležitý a je lepšie, keď hlasuje hneď na začiatku so zvyškom, než keď bude mesiac alebo dva vydierať zvyšok Európy a potom ho niekto pritlačí k stene a rýchlo zmení názor,“ vysvetlil.
Poliačik podotýka, že aj Moskva je plná pragmatikov. Príkladom môže byť práve Putinova cesta na Aljašku za Trumpom, napriek tomu, že USA sú v NATO a to je úhlavným nepriateľom Ruska. „Nemyslím si, že sme v situácii, keď si ľudia môžu dovoliť sa nestretávať a nerozprávať. Svet horí a musíme konať tak, aby aj napriek osobným preferenciám, s kým by sme sa rozprávať chceli a nechceli, zabezpečovali, aby záujmy štátu boli chránené,“ uviedol. Platí to podľa neho aj pre stretnutie Fica s Putinom.
Zdôraznil však, že je dôležité, o čom sa s Ruskom zhovárame. „Je otázne, či je Fico v situácii čokoľvek užitočné s Ruskom vyjednať, keď sa len poklonkuje a podkladá a nejde tam ako zástupca Európy, ale sluha Ruskej federácie v Európe,“ dodal.
Poliačik hovorí, že aktuálne je aktívny v nadácii, ktorá pracuje na návrate násilne premiestnených ukrajinských detí. „Tam je úplne legitímne, keď napríklad slovenský ombudsman komunikuje s ruskou stranou o tom, ako by mohol návrat týchto detí vyzerať. Aj s Rusmi sa, samozrejme, treba rozprávať,“ uviedol. Ďalším príklad je podľa neho rokovanie o výmene vojenských zajatcov.