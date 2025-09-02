Slovenský horolezecký spolok James kritizuje priebeh výberového konania na chatárov vo Vysokých Tatrách

„Po ubehnutí niekoľkých týždňov na stretnutí s vedením KST ma ich zástupcovia informovali, že na výberovom konaní predsa len trvajú z dôvodu transparentnosti procesu prenajímania vysokohorských chát. Tento postoj vedenia KST som akceptoval,“ objasnil Pacek, ktorý výzvu na predkladanie ponúk na nájom chát nepodpísal. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že jej znenie KST pripravil spôsobom, ktorý „veľmi silne naznačoval použitie sily a väčšinového podielu pri rozhodovacom procese“.
Pacek dodal, že 19. augusta sa so zástupcami KST stretli na vyhodnotení prvého kola ponúk. Potvrdil, že sa všetci členovia výberovej komisie, ktorú tvorilo päť ľudí z KST a dvaja z James, zhodli na tom, koho pozvú do ďalšieho kola. To sa konalo 26. augusta a podľa Paceka v prípade Zbojníckej chaty, kde ostáva Miki Knižka, rozhodovanie nebolo komplikované. Pri Chate pri Zelenom plese už bola diskusia náročnejšia, keďže zástupcovia KST a SHS nenašli zhodu vzhľadom na výšku predloženej ponuky od kandidátov. Napokon však chatárom ostal Tomáš Petrík, ktorého preferoval aj James.
Výrazne náročnejšia diskusia podľa Paceka nastala v prípade Téryho chaty, kde sa do posledného výberu dostal súčasný chatár Peter Michalka a Tomáš Hvizdák, člen KST. „Náš názor spolu s Lacom Gancarčíkom bol jednoznačný – skúsenosti, práca, renomé i ponuka do ďalšieho obdobia Petra Michalku pre nás ďaleko zatieňovali ponuku potenciálneho nového chatára,“ upozornil Pacek. Ich argumenty však vypočuté neboli a novým chatárom sa stal Hvizdák. Predseda SHS tvrdí, že o tom bolo dopredu rozhodnuté. V prípade Chaty pod Rysmi, kde napokon Viktora Beránka po 48 rokoch nahradí Ján Ševčík, podotkol, že nástupcu dlhoročného chatára vníma ako vhodného človeka na túto pozíciu. „V celom tomto kontexte však ostáva pachuť v ústach z myšlienky na to, či aj on nebol predpripravený vedením KST ako ‚náš človek‘,“ dodal.
O ďalších rokovaniach s vedením KST a návrhoch riešenia aktuálnej situácie bude spolok informovať.
Výmena chatárov na Chate pod Rysmi a Téryho chate sa stretla s veľkou vlnou kritiky zo strany verejnosti. KST v pondelok (1. 9.) na tlačovej konferencii odmietol, že mal na nových chatárov vo Vysokých Tatrách vopred vybraných kandidátov, a takisto, že by ich pri rozhodovaní ovplyvňoval nejaký politik. Podpredseda klubu Marek Heinrich zároveň vylúčil, že by pri výbere šlo o konflikt záujmov. Spolu s predsedom KST Petrom Švecom potvrdili, že klub neplánuje zmeniť svoje rozhodnutie aj napriek verejnému tlaku. Pri výbere nových chatárov zavážili podľa Šveca najmä manažérske projektové skúsenosti uchádzačov. Nájomné zmluvy s jednotlivými chatármi schváli a potvrdí v druhej polovici októbra valné zhromaždenie.
S predsedom KST sa v súvislosti s medializovanými informáciami stretol aj minister cestovného ruchu Rudolf Huliak (nezávislý). Zo spoločného rozhovoru vyplynulo, že KST pri výberových konaniach nepochybil a všetky prebehli v súlade so zákonom o športe. Minister ocenil otvorený prístup zo strany KST a zdôraznil, že transparentné postupy sú základom dôvery verejnosti i turistickej komunity. „Osobne si veľmi vážim prácu chatára Viktora Beránka, ktorý celý svoj život zasvätil Tatrám a Chate pod Rysmi. Aj keď som si vedomý, že raz musel prísť ten deň, keď skončí, jeho odchod mal byť dôstojnejší a s dostatkom času, aby mohol odovzdať svoje bohaté skúsenosti svojmu nástupcovi," podotkol Huliak, ktorý chce ikonu tatranských nosičov a chatárov oceniť za jeho celoživotnú prácu a rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Minister takisto ubezpečil, že rezort bude naďalej podporovať činnosť KST a rozvoj vysokohorskej turistiky.