Vakcíny na nový variant COVID-19 budú dovezené v stanovených termínoch, informoval rezort zdravotníctva

Vakcíny na nový variant ochorenia COVID-19 budú dovezené na Slovensko v presne stanovených termínoch a to v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra, informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

02.09.2025 18:10
„Všetkých občanov ubezpečujeme, že vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dobrovoľne dať zaočkovať, bude mať počas hlavnej očkovacej sezóny túto možnosť,“ priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.

Vláda SR ešte v apríli poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas), aby do predloženia výsledkov analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 zastavil odoberanie ďalších vakcín.

Slovenská akadémia vied (SAV) 30. júna informovala, že analýzu dokončila. Výsledky podľa SAV ukázali, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Vláda o analýze zatiaľ nerokovala, podľa premiéra Roberta Fica (Smer) sa nedostane do programu schôdzí vlády ani tento týždeň.

