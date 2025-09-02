Vakcíny na nový variant COVID-19 budú dovezené v stanovených termínoch, informoval rezort zdravotníctva

„Všetkých občanov ubezpečujeme, že vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dobrovoľne dať zaočkovať, bude mať počas hlavnej očkovacej sezóny túto možnosť,“ priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
Vláda SR ešte v apríli poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas), aby do predloženia výsledkov analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 zastavil odoberanie ďalších vakcín.Čítajte viac Vakcíny sú bezpečné. Vedci zo SAV zverejnili štúdiu, vyvracajú Kotlárove dezinformácie o DNA
Slovenská akadémia vied (SAV) 30. júna informovala, že analýzu dokončila. Výsledky podľa SAV ukázali, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Vláda o analýze zatiaľ nerokovala, podľa premiéra Roberta Fica (Smer) sa nedostane do programu schôdzí vlády ani tento týždeň.