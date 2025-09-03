Na strede a východe Slovenska hrozia búrky, miestami i povodne, varujú meteorológovia

Búrky sa môžu od rána vyskytovať v celom Prešovskom a Košickom kraji, rovnako vo väčšine Žilinského a Banskobystrického. Podľa meteorológov ich môže sprevádzať lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy.
Výstraha pred povodňou z trvalého dažďa je vydaná pre okres Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa platí výstraha pred prívalovou povodňou.
Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, popoludní postupne miestami zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach, na západe územia len ojedinele, sa vyskytnú tiež prehánky, dážď a výnimočne aj búrky, informuje SHMÚ.
Najvyššia denná teplota bude 21 až 26 stupňov Celzia, na juhu a na Zemplíne miestami okolo 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 14 stupňov Celzia.
Fúkať bude prevažne slabý, spočiatku na západe a juhovýchode miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 km/h).