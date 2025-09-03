Pravda Správy Domáce Na strede a východe Slovenska hrozia búrky, miestami i povodne, varujú meteorológovia

Na strede a východe Slovenska hrozia búrky, miestami i povodne, varujú meteorológovia

Na väčšine stredného a východného Slovenska platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. V niektorých okresoch sú zároveň vydané hydrologické výstrahy pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

03.09.2025 09:47
debata
Mierne ochladenie, niekde bude potrebný dáždnik
Video

Búrky sa môžu od rána vyskytovať v celom Prešovskom a Košickom kraji, rovnako vo väčšine Žilinského a Banskobystrického. Podľa meteorológov ich môže sprevádzať lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy.

Výstraha pred povodňou z trvalého dažďa je vydaná pre okres Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa platí výstraha pred prívalovou povodňou.

Varšava, Poľsko Čítajte viac Žabe po(d) brucho. Visla vo Varšave prekonala v jeden deň dve historické minimá

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, popoludní postupne miestami zmenšená oblačnosť. Na viacerých miestach, na západe územia len ojedinele, sa vyskytnú tiež prehánky, dážď a výnimočne aj búrky, informuje SHMÚ.

Najvyššia denná teplota bude 21 až 26 stupňov Celzia, na juhu a na Zemplíne miestami okolo 28 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 14 stupňov Celzia.

Fúkať bude prevažne slabý, spočiatku na západe a juhovýchode miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 7 metrov za sekundu (10 až 25 km/h).

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #počasie #SHMÚ