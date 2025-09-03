Pravda Správy Domáce Pellegrini vyzval Fica, aby sa analýzou SAV zaoberal čo najskôr. Kotlárovi poslal jasný odkaz

Prezident Peter Pellegrini odporúča vláde, aby sa správou Slovenskej akadémie vied (SAV) o výsledkoch analýzy vakcín proti COVID-19 oficiálne čím skôr zaoberala a celú tému tak „raz a navždy uzavrela“.

03.09.2025 10:10 , aktualizované: 11:14
Vyhlásil to po stredajšom rokovaní v Prezidentskom paláci s predsedom SAV Martinom Venhartom, ktorý ho podľa jeho slov uistil, že vedci správu vykonali v zmysle požiadavky vlády SR a predsedu vlády Roberta Fica (Smer). Doplnil, že použili uznané a najmodernejšie vedecké metódy a správu robili bez politického nátlaku.

Peter Pellegrini tiež vyzval splnomocnenca vlády Petra Kotlára (nom. SNS), aby „konečne začal robiť to, čo má“ robiť a to prešetriť manažment riadenia pandémie. „Dva roky sa len motká okolo zloženia vakcín,“ uviedol prezident.

Stretnutie inicioval predseda SAV po tom, čo vláda na svojom rokovaní nezaradila túto analýzu do programu. Podľa premiéra Roberta Fica sa tak nestane ani tento týždeň.

Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, ktoré sú hlboko pod povolenými hodnotami. Tým sa vyvrátili tvrdenia o rizikách, na ktoré upozorňoval splnomocnenec vlády Peter Kotlár. SAV označila Kotlárove vyhlásenia za mylné a zavádzajúce, pretože sa zakladajú na nesprávnych postupoch alebo zle interpretovaných výsledkoch.

Podrobné informácie o analýze plánuje SAV zverejniť zajtra. Predbežná verzia vedeckého článku, tzv. preprint, je už dostupná na platforme Research Square, kde čaká na recenzné konanie.

