Vláda v Nitre schválila milión eur na modernizáciu Agrokomplexu. Riešila aj odpady a ochranu vtákov

Agrokomplex čaká modernizácia
Agrorezort označil aktuálny stav výstaviska za kritický. „Veľká časť hál a pavilónov bola postavená v 70. a 80. rokoch 20. storočia, technológie sú zastarané, energetická náročnosť vysoká a chýbajú moderné kongresové priestory,“ uvádza sa v materiáli, ktorý vzala vláda na vedomie. V porovnaní s medzinárodnými výstaviskami stráca podľa ministerstva schopnosť organizovať väčšie podujatia.
Medzi hlavné investičné priority patrí komplexná rekonštrukcia a modernizácia pavilónov a hál, budovanie kongresových, kultúrnych a športových priestorov, digitalizácia výstaviska a podpora hybridných podujatí, zelená transformácia a prepojenie s univerzitami a výskumom – centrum inovácií. Odhad investičných potrieb modernizácie je síce podľa agrorezortu vysoký, projekt modernizácie má však vysokú návratnosť.Čítajte viac Agroreforma v podaní Bruselu hrozí likvidáciou fariem. Poľnohospodári prídu o stovky miliónov
Vláda na stredajšom rokovaní tiež odobrila, aby boli kapacity Agrokomplexu využívané na prezentáciu, organizáciu odborných prezentačných a vzdelávacích podujatí v rámci rezortov štátnej a verejnej správy vrátane ich organizácií v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.
Kabinet uložil ministrovi cestového ruchu a športu, aby vyhodnotil možnosť začlenenia plánovaného podujatia karavaningu 2027 medzi významné podujatia cestovného ruchu, poskytol súčinnosť pri jeho propagácii a podporil vznik sprievodných podujatí. Zároveň má minister zvážiť v rámci vyhlasovania výziev na podporu cestovného ruchu zaradenie podpory rozvoja karavaningu.Čítajte viac Definícia pohlaví, covidové pokuty aj zníženie platu pre prezidenta. Čo všetko čaká poslancov po letnej prestávke?
Zmeny v zákone o odpadoch
Vláda schválila novelu zákona o odpadoch, ktorá má zabezpečiť, aby o uzatváranie, rekultiváciu a monitoring skládok odpadov, ktorých prevádzkovateľ zanikol, sa postarala organizácia poverená MŽP. Náklady sa majú hradiť z účelovej finančnej rezervy.
Podľa envirorezortu je cieľom novely zabrániť špekulatívnym prevodom majetku, ktorými sa prevádzkovatelia vyhýbajú zodpovednosti. Prevádzkovatelia budú musieť skladať vyššiu finančnú rezervu (osem percent namiesto doterajších piatich percent) na pokrytie nákladov na uzatvorenie a rekultiváciu. Ak by prostriedky nestačili, ministerstvo by použilo peniaze zo štátneho rozpočtu a následne ich vymáhalo od zodpovednej osoby.
Návrh zmeny zákona bol vypracovaný aj na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktorý konštatoval, že Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o skládkach odpadov.Čítajte viac Slovensko príde o stovky miliónov a vláda bude musieť zrejme šetriť viac, ako čakala. Odkiaľ na to vezmeme peniaze?
Ochrana vzácnych vtákov v Levočských vrchoch
Ďalším schváleným bodom je program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Levočské vrchy na roky 2025 – 2054. Cieľom je zabezpečiť priaznivý stav biotopov pre 19 druhov vtákov európskeho významu, ako sú orol skalný, hlucháň či tetrov.
Územie Levočských vrchov je jedno z najvýznamnejších pre hniezdenie orla skalného a ďalších vzácnych druhov. Cieľom programu je zlepšiť stav populácií deviatich druhov vtákov a zachovať stav populácií desiatich druhov. Súčasťou zámeru je aj zvýšenie informovanosti miestnych obyvateľov a zlepšenie spolupráce s vlastníkmi pozemkov.Čítajte viac Pellegrini vyzval Fica, aby sa analýzou SAV zaoberal čo najskôr. Kotlárovi poslal jasný odkaz
Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre je už 50 rokov centrom výstav slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka. Za toto obdobie sa etablovalo ako najvýznamnejšia platforma na prezentáciu agrosektora na Slovensku a kľúčový nástroj pre komunikáciu so širokou verejnosťou. Každoročne ho navštívi viac ako 80 000 návštevníkov, prezentuje sa vyše 500 vystavovateľov a má ekonomický prínos pre región Nitry.