Konečne. Sereď sa dočkala, po dvoch rokoch začínajú búrať sporný most

V Seredi dnes začnú búrať most na ceste I/62, ktorý vedie ponad železničnú trať Galanta – Leopoldov. Z tohto dôvodu bude od dnešného popoludnia predbežne do soboty 6. septembra úplne uzatvorená dočasná lávka pre chodcov a cyklistov.

03.09.2025 10:49
Uzatvorený most ponad železnicu v Seredi v sobotu 5. augusta 2023.
Samotné búranie mosta sa začne približne medzi 16:00 a 20.00. Práce budú prebiehať nepretržite niekoľko dní, a to aj počas nočných hodín.

„Chodci a cyklisti budú presmerovaní na dočasný bezpečný priechod cez železničnú trať, ktorý sa nachádza pri cintoríne, na vyústení medzi ulicami Pažitná a Kasárenská. Táto trasa bude sprístupnená do času trvania demolácie stavby nad železnicou,“ informovala Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi. Na bezpečnosť tam budú dohliadať príslušníci mestskej polície. Železničná doprava medzi Sereďou a Galantou je od utorka 2. septembra do nedele 7. septembra prerušená. Vlaky na tomto úseku nahradila náhradná autobusová doprava (NAD). Cestujúci musia počítať s meškaním približne 15 minút.

Most z roku 1950 zatvorila Slovenská správa ciest na základe stanoviska statika 11. mája 2023. Statik označil stav mosta za kritický, nebezpečenstvo mohlo podľa neho hroziť nielen vodičom áut, ale aj cyklistom a chodcom. Slovenská správa ciest dala most podoprieť a od 1. septembra 2023 ho otvorila aspoň pre chodcov a cyklistov, obnovená bola aj železničná doprava pod ním.

Nový most na ceste I/62 v Seredi pre Slovenskú správu ciest postaví spoločnosť Doprastav za takmer 8 miliónov eur, na práce má jeden rok. Spoločnosť už postavila dočasnú lávku pre chodcov a cyklistov.

