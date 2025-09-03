Do Levoče prišiel aj s komandom. Busta nie je dielom Donatella, ale falzifikátom, uviedol Machala. Nie je na nej ani Cecilia Gonzaga

Dielo preskúmal v júli tohto roka taliansky profesor umenia a histórie Francesco Caglioti, ktorý pôsobí na univerzite v Pise.
Výskum podľa Machalu ukázal, že socha bola vyrobená s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od takzvanej Belle Florentine v Louvri. Nejde tak o portrét Cecilie Gonzagy, ale relikviár svätej Konštancie mučeníčky. „Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia ranorenesančného originálu,“ informoval. Odvolal sa pritom na vypracovanú štúdiu od spomínaného talianskeho profesora s názvom Anatómia dvojnásobného falzifikátu florentskej sochy z 15. storočia: Cecilia Gonzaga „Opus Donatelli“ na Slovensku. Samotné dielo sa tak vracia do Levoče a bude vystavené.
Machala zároveň ostro skritizoval vyjadrenia opozičných politikov, verejnosti a novinárov, ktorí tvrdili, že bustu ukradol a prezentovali, že ide o originál. Avizoval, že bude od všetkých požadovať verejné ospravedlnenie a zvažuje aj právne kroky. „Bustu previezli bez akéhokoľvek vysvetlenia, bez zákonných náležitostí, nezodpovedali žiadne otázky a vznikli tak obrovské pochybnosti a úplne oprávnene," reagovala bývalá ministerka kultúry Natália Milanová. Výsledky výskumu talianskeho profesora rešpektuje, avšak bolo by podľa nej na mieste zrealizovať posudok aj od iného odborníka, aby sa vyvrátili možné pochybnosti. „Hľadali sme alternatívy, ktoré by nám mohli odobriť to, čo tvrdí pán profesor. Je pravda, že nie vždy by mal byť postačujúci jeden posudok, avšak v oblasti renesancie a diel Donatella neexistuje iný odborník, ktorý by to dokázal takýmto spôsobom posúdiť," zdôvodnil Machala.
Vyjadril tiež pochybnosti k postupu Marty Herucovej, ktorá identifikovala bustu v depozitári Slovenského národného múzea – Spišského múzea (SNM – SM) v Levoči. Výsledky svojho výskumu prezentovala vo francúzskom časopise s tým, že by mohlo ísť o vzácnu sochu Donatella. Bývalá riaditeľka múzea v Levoči Mária Novotná reagovala, že rešpektuje názor talianskeho odborníka. „Je to jeho názor, tých kópií sa v 19. storočí robilo veľmi veľa, kolegyňa Herucová sa zaoberala analýzou 19. storočia v levočskom múzeu a došla k tejto buste a začala ju skúmať ako kópiu, nie ako originál. Keďže skúmala ďalej a nenachádzala správne odpovede, tak prišla k názoru, že pravdepodobne by mohlo ísť o originál. Myslím si, že sa bude touto témou ďalej zaoberať a možno sa nakoniec potvrdí názor pána Cagliotiho alebo ten jej. Veda je o vývoji,“ podotkla Novotná. Podľa vlastných slov nie je sklamaná z výsledkov výskumu, je podľa nej podstatné, že je busta späť v Levoči.
„SNM v týchto dňoch pripravuje koncepciu, ako bude toto dielo vystavené, je záujem aj z iných miest, takže možno bude putovať po Slovensku. Budem rád, keď sa k tejto buste verejnosť v budúcnosti dostane," uzavrel Machala.
Busta bola od roku 1975 uložená v Spišskom múzeu v Levoči, na sklonku mája ju odtiaľ za asistencie polície odviezli zamestnanci Ministerstva kultúry SR. To následne informovalo, že prijalo mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu. Dôvodom prevozu busty bolo podľa neho to, že depozitárne priestory múzea v Levoči podľa neho nespĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy potrebné na uchovávanie zbierkových predmetov výnimočného významu. V múzeu bol podľa ministerstva kultúry koncom februára bezpečnostný incident. Dielo bolo po celú dobu uložené v Centre bezpečnostno-technických činností Ministerstva vnútra SR v Topoľčiankach.