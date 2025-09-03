Koniec ruskej ambasády na Slovensku i vyhostenie veľvyslanca. Demokrati majú jasný plán, ak sa dostanú do vlády

Strana preto predstavila balík opatrení, ktorými chce ochrániť Slovensko pred proruským vplyvom a kolaborantmi cudzej moci. „Fico sa opakovane stavia na stranu diktátorov a stretnutím v Číne definitívne zradil hodnoty, na ktorých stojí moderná Európa. Slovensko nesmie byť ruskou kolóniou. Preto v novej vláde presadíme zásadné opatrenia,“ povedal Naď, podľa ktorého Slovensko musí skoncovať s proruskými kolaborantmi.
Ako konkretizoval, zaviesť by chceli prísne bezpečnostné previerky vo všetkých obranných a bezpečnostných štruktúrach, ako aj v celej štátnej správe. „Dáme si pod lupu proruské extrémistické združenia a spolky, ktoré v prípade potreby rozpustíme a ich lídrov postavíme pred spravodlivosť. Vzdelávací systém upravíme tak, aby deti a mladí ľudia jasne chápali historické fakty, a to od zrady v roku 1939, cez okupáciu v roku 1968, november 1989, až po ruskú agresiu na Ukrajine v rokoch 2014 a 2022,“ povedal exminister obrany Naď.
Nevyhnutnou súčasťou podľa jeho slov bude aj vypnutie dezinformačných a proruských webov a stránok na sociálnych sieťach a úplné ukončenie našej závislosti od ruských energetických zdrojov. „Preveríme aj všetky väzby ruských štátnych organizácií na slovenské politické strany a vyvodíme konkrétnu zodpovednosť. A áno, vyhostíme ruského veľvyslanca a zatvoríme ruskú ambasádu. Slovensko musí byť suverénne a bezpečné," vyhlásil Naď.
Podpredseda Demokratov Eduard Heger dodal, že Slovensko si musí vybrať – buď bude stáť na strane demokracie, alebo na strane diktatúr. „Demokrati ponúkajú jasnú víziu, ktorá chráni našich občanov pred ruskou propagandou a pred kolaborantmi v politike. Robert Fico si vybral Putina, my si vyberáme Slovensko, jeho občanov a bezpečnú budúcnosť v Európskej únii a NATO,“ povedal.