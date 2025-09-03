Policajt Varga, ktorému zrušili obvinenie zo sabotáže, je naspäť v službe

„Stačilo pripomenúť zopár paragrafov a upozorniť na možné zákonné následky ich porušenia,“ vyhlásil Kubina. Doplnil, že dúfa, že rovnako sa stane aj v prípade ostatných policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry, ktorých minister vnútra Matúš Šutaj Eštok nezákonne postavil mimo služby. „Prajem vám, aby ste sa nikdy nestali poškodeným alebo obeťou trestného činu. Keď by sa vám to ale stalo, tak vám prajem, aby ste mali na svojej strane takých policajtov, ako sú Matej Varga, Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Štefan Mašin, Milan Sabota, Branislav Dunčko, Róbert Magula, Martin a Peter Juhásovci a im podobní,“ skonštatoval Kubina.Čítajte viac Volá vám žilinský kriminalista Varga? Nič mu neposielajte, na fotku služobného preukazu nereagujte. Polícia upozornila na veľký podvod
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach zrušil obvinenie policajta Mateja Vargu stíhaného pre sabotáž, keďže vznesené obvinenie vyhodnotil ako nezákonné a nedôvodné. Skutok kladený obvinenému za vinu podľa uznesenia o zrušení obvinenia totiž nespĺňa zákonné znaky trestného činu sabotáže ani zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie voči Vargovi vzniesol vyšetrovateľ tímu Úradu inšpekčnej služby Veritas Peter Dubovický. Varga podľa neho vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali ich podozrenie z trestnej činnosti.Čítajte viac Prokurátor zrušil policajtovi Vargovi obvinenie zo sabotáže. Preveroval Fica i Žilinku
Bývalý funkcionár Národnej kriminálnej agentúry sa podľa policajnej inšpekcie dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca opozície Roberta Fica (Smer). „Obvinený vyšetrovateľ si svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka, že by „mohli“ zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec R. F. obvinený. Následne voči predstaviteľom Generálnej prokuratúry SR nezákonne zhromažďoval informácie, čo predstavuje priamy útok na ústavné zriadenie SR a riadny chod GP SR,“ uviedol v júli Úrad inšpekčnej služby.