Zvoní ÚVO umieračik? Je možné, že padne za obeť konsolidácii. Taraba: Len tam meditujú

Vládnej koalícii podľa Tarabu prekáža zdržiavanie realizácie investičných projektov pre kontroly ÚVO. Tento úrad podľa ministra a podpredsedu vlády doslova brzdí hospodársky rast Slovenska.
„Pre štát je najdôležitejšie, aby bol hospodársky rast. A ja môžem za ministerstvo životného prostredia povedať, že je nenormálne, že my máme zakontrahovanú skoro jednu miliardu eur na výstavbu kanalizácii a vodovodov a tie projekty stoja na ÚVO. Nikto nič nemôže robiť, pretože nad tým meditujú. A potom nám povedia, že v Poľsku, ako rýchlo stavajú. Lebo to tam takto nefunguje. Tam si námatkovo zoberú nejaké percento z projektov na kontrolu. Tak či tak, ak príde nejaká kontrola z Bruselu, tak vždy nesie zodpovednosť samotné ministerstvo. Takže to ÚVO je tak či tak o ničom. A takto nám tu blokujú hospodársky rast. Preto ja som rád, že súčasťou politických debát je, že čo urobíme s ÚVO. Ak si oni myslia, že tú budú blokovať rozvoj štátu, tak sa mýlia. Myslím si, že aj koaliční kolegovia si to uvedomili,“ zdôraznil Taraba.Čítajte viac Aktivisti obvinili košického župana Trnku z machinácií a rozkrádania. Protestovali priamo na krajskom zastupiteľstve
ÚVO podľa svojho predsedu Petra Kuboviča pracuje v legislatívnom rámci EÚ a SR, o ktorom rozhodujú politici. „Mrzí nás, že doteraz na domácej pôde neprebehla žiadna diskusia, ako by bolo možné jeho činnosť zefektívniť, keď takáto požiadavka existuje. Spomeňme, že pri eurofondových kontrolách bolo ÚVO pri ostatnej „reforme“ pripravené tak, že z ministerských rezortov dostalo k dispozícii 6 kontrolórov namiesto sľúbených 100,“ dodal Kubovič.
ÚVO zásadne odmieta jeho spájanie s blokovaním hospodárskeho rastu. Práve naopak, úlohou úradu je podporovať otvorenú hospodársku súťaž. „Ak by aj došlo k zrušeniu ÚVO, kontroly na národnej úrovni by musel realizovať iný subjekt. Napríklad ministerstvá, ako to bolo v minulosti. Takýto postup sa však neosvedčil, preto sa kontroly presunuli na ÚVO. V minulosti ministerstvá generovali rozličné právne a kontrolórske výstupy. Kontrolované subjekty sa strácali v právnych názoroch jednotlivých rezortov, keďže dochádzalo k stavu, že každý rezort mal osobitné pravidlá a osobitné kontrolórske výstupy. Podľa vtedajších politikov bolo tento systém potrebné zmeniť,“ doplnil Kubovič, podľa ktorého všeobecné vyjadrenia a generalizovanie situáciu nevyriešia. „Úrad je pripravený na potrebnú odbornú, nie politickú diskusiu,“ uzavrel Kubovič.