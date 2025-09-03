Robert Fico nie je Slovensko, odkazujú aktivisti a Zelenskému poslali list

Aktivisti so znepokojením sledujú, ako sa Fico opakovanie klania Vladimirovi Putinovi, ktorého označujú za masového vraha. Fico podľa nich lichotí aj ďalším diktátorom. „Namiesto jasného odsúdenia ruskej agresie Fico kritizuje Západ za podporu Ukrajine a otvorene navrhuje obnovenie spolupráce s Ruskom v energetike – akoby masové vraždenie civilistov bolo nepodstatné,“ zdôrazňuje Mier Ukrajine s tým, že Slováci vedia, kto je agresor a kto sa bráni.
„Sloboda a mier sa nedajú vyjednávať s diktátorom. Chceme, aby svet vedel, že ďakujeme Ukrajine za jej hrdinský boj, ktorý chráni slobodu celej Európy vrátane Slovenska, a že budeme ukrajinský ľud podporovať až do jeho víťazstva,“ dodáva Mier Ukrajine. Pod list, ktorý adresovali ukrajinskému prezidentovi sa môžu do piatku 5. septembra podpísať aj občania. V liste je napísané, že je pre občanov SR dôležité, aby vedel, že premiér, ktorý s ním bude čoskoro rokovať, nehovorí za celé Slovensko. „Slová, ktoré ste napísali, pán prezident – „Bratislava nie je Moskva, Slovensko je Európa“ – sa stali naším heslom, realitou a záväzkom, ktorý chceme brániť. Ďakujeme Vám za ne,“ píše sa v liste Zelenskému. V liste je tiež vyjadrená vďaka Ukrajine, že chráni slobodu celej Európy vrátane Slovenska. Súčasne má byť list ubezpečením, že občania SR stoja pri ukrajinskom ľude a budú ho podporovať. „Ukrajina má právo na slobodu a jej hranice sú tie, ktoré boli medzinárodne uznané v roku 1991. Vieme, že Fico získal moc aj vďaka ruskej propagande a dnes koná proti záujmom slobodného sveta,“ odkazujú autori listu Zelenskému.Čítajte viac Prečo sa Zelenskyj stretne s Ficom? Poliačik: Dôvodov je viac. Zvládol Trumpa, zvládne i nášho premiéra
Pod list ukrajinskému prezidentovi sa podpísali mnohí jednotlivci a občianske iniciatívy ako Mier Ukrajine, Atrium Banská Bystrica, Orava za slušné Slovensko, Občianska platforma Piešťany, Nie v našom meste, Občianska iniciatíva Krupina a okolie a ďalšie.