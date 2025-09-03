Predsedníčka Súdnej rady vyhlásila novú voľbu na podpredsedu Najvyššieho súdu

„Termín vyhlásenia voľby súvisí aj s uplynutím funkčného obdobia súčasnej podpredsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Andrey Moravčíkovej, ktoré sa skončí 8. októbra 2025,“ spresnila kancelária.
Oprávnení navrhovatelia môžu svoje návrhy kandidátov predložiť predsedníčke súdnej rady najneskôr do 30. septembra. Kancelária doplnila, že na návrhy doručené po tomto termíne alebo nespĺňajúce zákonom stanovené náležitosti sa nebude prihliadať.Čítajte viac V súvislosti s akciou Búrka sa podľa Súdnej rady porušovala prezumpcia neviny. Medzi obvinenými bola aj Jankovská