SAV odhalí veľkú analýzu o mRNA vakcínach. Vláda mlčí. Kotlár chce, aby rozhodla súdna moc

Kabinet Roberta Fica (Smer) vymenoval Kotlára do funkcie vlani v januári, aby preveril, ako bola u nás riadená pandémia covidu. Vyštudovaný ortopéd je pritom známy spochybňovaním významu očkovania a šírením konšpirácií. Vláda ho v apríli tohto roka zaviazala, aby do konca júna predložil správu o hospodárení počas pandémie. Hoci medzitým požiadal o odloženie termínu do jesene, správu doteraz neukázal.Čítajte viac Kotlár vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca: od SAV chce zoznam vedcov, ktorí robili analýzu mRNA vakcín
Vládu sa snažil presvedčiť v marci, keď čítal na rokovaní výsledky svojej analýzy 34 šarží vakcín Pfizer a Moderna. Tvrdil, že ampulky majú enormné množstvo DNA a obe spoločnosti spravili z očkovaných geneticky modifikované organizmy.
„Narábali s ľuďmi ako s kukuricou, a to bez ich vedomia,“ znel jeho výrok, ktorý zľudovel. Tajnú analýzu a znalecký posudok, ktorý vypracovala Češka Soňa Peková, odovzdal len generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Kotlár tiež tvrdil, že je v kontakte s exprezidentom USA Barackom Obamom. Zbor ministrov zaviazal v apríli šéfa zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas), aby požiadal SAV o vypracovanie analýzy na prítomnosť DNA vo vakcínach a ich vplyve na ľudský organizmus.
Kde sú výsledky?
Hoci má Kotlár naďalej podporu premiéra, v prípade prezidenta je to inak. Hlava štátu prijala v stredu Venharta, ktorý jej doručil prácu SAV. Pellegrini uviedol, že už z názvu Kotlárovej funkcie vyplýva, že by mal predložiť sumár hodnotení, ako fungovali jednotlivé opatrenia počas boja s vírusom – či sa osvedčili, či boli neutrálne, alebo mohli ohroziť zdravie ľudí.
„Dodnes som takúto analýzu, ktorá vyplýva z názvu funkcie pána splnomocnenca, nevidel,“ zaznelo z Prezidentského paláca. Kotlár nevypracoval ani manuál, čo robiť, ak by sa pandémia opakovala. „Žiaľ, toto na stole nie je, ale celá diskusia sa zvrhla na to, či vakcíny niečo konkrétne obsahujú, alebo neobsahujú, či niečím zdravie človeka ohrozujú, alebo neohrozujú. Aj to je, samozrejme, legitímna otázka, ale mala by byť vedená na čisto odbornom a vedeckom princípe,“ povedal.
Stojíme podľa neho na veľkej križovatke toho, kto bude predstavovať pre spoločnosť vzor. „Ak začneme spochybňovať už aj vedu, výskum, autority, ktoré celý život venujú tomu, aby patrili k európskej alebo svetovej špičke, tak ideme po zlej ceste,“ poznamenal.
„Ak má niekto liečiť moju chorú mamu, tak budem rád, ak ju bude liečiť lekár, docent, profesor, ktorý sa vo svojom odbore vyzná, a urobím všetko preto, aby ju neliečil človek, ktorý jej cez internet odkáže, aby sa napila každé ráno poldeci Sava,“ vyhlásil prezident. Aj tí, ktorí pochybujú o vedcoch, používajú dnes moderné technológie, ktoré by nevznikli bez výskumníkov. „Celý náš život je postavený na vede,“ pokračoval.
SAV nie je podľa prezidenta spolok, ktorý vznikol pred pár dňami, ale najšpičkovejšia vedecko-výskumná organizácia na Slovensku, ktorá desaťročia združuje najlepších vedcov a výskumníkov. Odmietol, aby sa SAV stala predmetom konfliktov len preto, že vytvorila správu z iniciatívy vlády a obsahuje to, čo obsahuje.
„Musíme ju akceptovať bez ohľadu na to, či sa nám výsledok páči, alebo nepáči,“ uviedol na margo analýzy. Ak ju rešpektovať nebudeme, mali by sme ju podrobiť vedeckej kritike. „Pre mňa je dôležité, že ma predseda SAV jasne uistil, že správu vykonali presne v zmysle požiadavky a uznesenia vlády SR a predsedu vlády, a použili na to vedecké metódy, ktoré sú uznané a patria k najmodernejším. Že správu robili bez akéhokoľvek politického nátlaku, či už jednej, alebo druhej strany, s čistým svedomím bez toho, aby ich do nejakého výsledku mohol dotlačiť niekto, kto je zase na strane farmaceutického priemyslu,“ pokračoval.
Vláda správu odsúva
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) ešte 20. augusta uviedol, že by správu o analýze mRNA vakcín mohol predložiť na najbližšom rokovaní vlády. Vláda zasadala odvtedy trikrát – bez analýzy. Ministri o nej totiž nerokovali ani včera v Nitre.
Prezident pripomenul, že správu platili daňoví poplatníci. „Bolo by dôležité, aby vláda čím skôr uzavrela túto situáciu, nenaťahovala toto napätie a nevystavovala aj SAV atakom a spochybňovaniu,“ vyzval kabinet. Akadémia nesmie byť podľa neho terčom posmechu a opovrhovania len preto, že je analýza nezodpovedá tomu, čo by od nej očakával splnomocnenec.
Odkladanie správy zo strany vlády nie je podľa Pellegriniho dobrý signál, no rozumie, že sa ňou ministri nechceli zaoberať na výjazdoch. Ak sa ňou kabinet nebude zaoberať, domnieva sa, že pôjde o taktiku alebo politické šachy.
Venhart sa za podporu poďakoval všetkým, ktorí stáli v posledných týždňoch na strane akadémie. SAV totiž verejne pranierovali aj niektorí politici. Detailne sa k obsahu analýzy nevyjadroval, keďže ju detailne predstavia dnes. Zdôraznil, že práca prebehla bez vplyvu výrobcov a politikov. „SAV si stojí za tým, čo je v správe, a veľmi víta rozhodnutie ministra zdravotníctva o obnovení nákupu vakcín proti COVID-19,“ vyzdvihol.
Kotlárova budúcnosť
Pellegrini exaktne neodpovedal, či má Kotlár zostať vo funkcii. Do personálnej politiky, ktorá spadá pod premiéra, sa miešať nechce, no na druhej strane od splnomocnenca čaká, kedy prinesie závery. Kotlár skončí podľa neho až vtedy, keď o tom rozhodne predseda vlády. „Stále sa motá len v chemickom zložení vakcín,“ upozornil prezident. Sumu 350-tisíc eur vyčlenenú na analýzu SAV však považuje za dobre investovanú.
Po tom, čo SAV zverejnila prvotné stanovisko, sa ukázalo, že vládnemu splnomocnencovi vedecké dôkazy nestačia. Výsledky SAV nepovažuje za smerodajné.
„Súdny znalec z certifikovaného pracoviska a vedci bez znaleckej pečiatky z necertifikovaného pracoviska SAV,“ uviedol s tým, dve strany budú v jednom momente sedieť pred prokurátorom. Najnovšie chce, aby vo veci rozhodla súdna moc. Svojho postu sa nateraz nemieni vzdať, hoci tvrdil, že ak sa ukáže, že nemal pravdu, roztrhá svoj lekársky diplom.
Čo je v analýze SAV
Stručné výsledky zverejnila SAV minulý týždeň v stanovisku. Zneli jasne – mRNA vakcíny obsahujú len „nepatrné množstvá molekúl DNA“, ktoré boli hlboko pod schválenými limitmi. „Toto malé množstvo zvyškovej DNA sa skladá z veľmi krátkych úsekov, ktoré nekódujú žiadne funkčné bielkoviny a pochádzajú z DNA, ktorá sa použila ako predloha na produkciu mRNA. Vakcíny tiež neobsahujú prímesi iných látok, a predovšetkým neobsahujú zlúčeniny grafénu,“ vysvetlila SAV.
SAV reagovala aj na tvrdenia a práce, ktoré hovorili o „vysokom množstve DNA“. Zakladajú sa podľa nej na technicky nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. „Takéto vyhlásenia sú mylné a zavádzajúce. Spolu s nepodloženými a nezmyselnými tvrdeniami o hrozbách očkovania predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý vážne ohrozuje zdravie jednotlivcov, ako aj verejné zdravie,“ varovali vedci.
Akadémia zverejnila medzičasom časť záverov vo forme takzvaného preprintu vo vedeckom článku, ktorý ešte prejde recenzným konaním. Celkom na analýze pracovalo 15 vedcov z Biomedicínskeho centra SAV a z Vedeckého parku Univerzity Komenského. Šéf akadémie vysvetlil, že časť, ktorú už publikovali, nie je celá analýza. „Správa pre vládu obsahuje viac informácií,“ priblížil.
Vedci v úvode uviedli, že hoci očkovanie zachránilo milióny životov a zabraňovalo ťažkým priebehom covidu, mRNA vakcíny sa stali terčom skepticizmu. Ten podľa nich vychádza z náhodných zdravotných udalostí, ktoré sa vyskytli po vakcinácii bez dokázanej príčinnej súvislosti.
Na výskum využili štyri vedecké metódy vrátane qPCR, fluorometrie, kapilárnej elektroforézy a sekvenovania DNA s krátkym čítaním. Analyzovali pritom 15 šarží vakcín Comirnaty a Spikevax, ktoré získali zapečatené zo skladov pod dohľadom Štátneho ústavu na kontrolu liečiv. „Tieto vzorky zahŕňali 11 šarží po dátume exspirácie, o ktorých sa predtým iní autori vyjadrovali, že obsahujú „významné množstvá DNA“,“ uviedli v článku.
V úvode práce spomínajú, že na Slovensku vyvolal nedávno kontroverziu článok publikovaný v časopise HSOA Journal of Angiology and Vascular Surgery, ktorej spoluautorom je práve Kotlár. SAV ešte v máji kritizovala, že publikácia má vážne metodologické nedostatky a zverejnili ju v takzvanom predátorskom časopise, ktorý nespĺňa štandardy vedeckého publikovania. V uvedenej práci podľa vedcov chýba adekvátny opis použitých metód či kontrolné vzorky.