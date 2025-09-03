Fico: Nikto mi nebude prikazovať, kam môžem a kam nemôžem cestovať. Považujem za chybu, že predstavitelia štátov EÚ odignorovali oslavy v Číne

„Čínsky prezident (Si Ťin-pching) veľmi jasne naznačil, že svet stojí pred voľbou mieru alebo vojny a že Čína má vôľu zohrávať pri novom mierovom usporiadaní sveta rozhodujúcu úlohu. V každom prípade platí, že už ani najideologickejší odporcovia Číny nemôžu nevidieť všestranný rozmach, ktorý Čína dosiahla,“ uviedol na začiatku príhovoru Fico.
„Opätovne vyjadrujem poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín EÚ chýbali pri takejto globálnej udalosti. Ak si mysleli, že takto dostanú čínske oslavy víťazstva v druhej svetovej vojne do izolácie, veľmi sa prerátali, lebo ak bol dnes niekto izolovaný, tak to bola EÚ," povedal Fico.
Premiér SR dodal, že hoci jeho návšteva v Pekingu trvá len dva dni, „robí všetko pre to, aby maximálne využil prítomnosť hláv štátov z desiatok krajín sveta“. Fico sa vo videu opäť dotkol aj utorkového rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, o ktorom chce na plánovanej piatkovej schôdzke informovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Premiér oponentom odkázal, že ako predsedovi vlády suverénneho štátu mu nebude nikto prikazovať, kam môže a kam nemôže cestovať. Verejnosť informoval, že sa v stredu neformálne zhováral s „asi desiatimi prezidentmi", s ktorými preberal už absolvované pracovné cesty a dohadoval budúce spoločné aktivity. S bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom sa podľa neho zhodli, že bude vhodné zorganizovať spoločné stretnutie ohľadom možností hospodárskej spolupráce.
„Oficiálne som dnes rokoval s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom, hlavou takmer stomiliónového štátu. Venovali sme sa príprave mojej oficiálnej návštevy Vietnamu. Nemáme žiadne otvorené politické otázky, preto sa môžeme sústrediť na vzájomne výhodnú spoluprácu,“ podotkol Fico.
Druhým dnešným oficiálnym stretnutím premiéra Fica bolo rokovanie so srbským prezidentom Alexandarom Vučičom. „Prešli sme celý rad tém, od obchodnej výmeny, cez výstavu Expo v Srbsku až po medzinárodnú situáciu v Bosne a Hercegovine a zasahovanie cudzích mocností do vnútroštátnej slovenskej a srbskej politiky. Teším sa, že náš osobný priateľský vzťah je na prospech spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom,“ dodal Fico.
Premiéra vo štvrtok okrem programu na slovenskom veľvyslanectve v Pekingu čaká oficiálne rokovanie s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom, ako aj s viceprezidentom Číny Chan Čengom. Po prílete do vlasti sa predseda vlády presunie na východné Slovensko, odkiaľ vycestuje do Užhorodu na rokovanie so Zelenským a ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou.