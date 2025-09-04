Covid sa šíri Európou, nákaza sa vracia s novými variantmi. Slovensko ešte len čaká na účinnejšie vakcíny

Letná sezóna sa končí a po nej pomaly prichádza chrípková. Deti si opäť sadli do školských lavíc a viacerí dospelí sa vrátili z dovoleniek do kancelárií. Chladnejšie počasie a zhromažďovanie ľudí v spoločných priestoroch každý rok spôsobujú rýchly nárast nakazených respiračnými ochoreniami.
Okrem bežných nachladnutí a chrípky je v posledných rokoch typickým ochorením pre toto obdobie aj COVID-19. Tento rok sa v Európe rýchlo šíria dva nové varianty choroby, ktoré síce nepredstavujú zvýšené riziko, ale priebeh ochorenia stále spôsobuje zdravotné komplikácie.
Oficiálne sa chrípková sezóna začína v 40. týždni, teda na prelome septembra a októbra. Práve v tomto období hygienici evidujú rapídny nárast chorých na akútne respiračné ochorenia. Nové varianty koronavírusu sa však netypicky šírili po Európe aj v lete, keď podobné choroby zvyčajne ustupujú.
Ide totiž o dve nové mutácie ochorenia SARS-CoV-2, presnejšie jeho subvarianty omikronu. Ten je známy tým, že je síce nákazlivejší, ale nie je výrazne nebezpečnejší než predchádzajúce varianty. Podobne sú na tom aj jeho „potomkovia“, ktorí aktuálne kolujú po svete.
Ako prvá sa ešte na jar objavila nová mutácia nazvaná nimbus. Začala sa šíriť z Ázie, neskôr sa dostala do USA a Európy, v júli sa už objavila aj v Maďarsku. Počas leta sa zistila aj druhá rýchlo sa šíriaca mutácia, ktorá dostala názov stratus.
Odborníci upozorňovali, že tento variant COVID-19 nezvyčajne prišiel v období, keď sa respiračné ochorenia zvyčajne držia v úzadí. Stratus už zaznamenali vo Veľkej Británii, Francúzsku, v Nemecku, Španielsku aj Taliansku. V Juhovýchodnej Ázii tvorí tento variant takmer 70 percent všetkých prípadov nákazy.
Oproti dramatickým začiatkom pandémie majú nimbus a stratus miernejší priebeh. Symptómy sú podobné omikronu – horúčka, zimnica, kašeľ, bolesť hrdla, únava a nádcha. Lekári však čoraz častejšie evidujú aj nové – chrapot, zmenu hlasu a podráždené hrdlo. Hlavným príznakom nimbusu je výrazná, „žiletková“, pálčivá bolesť v krku. Pre stratus sú typickejšími príznakmi celková únava a dýchavičnosť.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) zatiaľ na našom území nezachytil výskyt nových variantov COVID-19. „Vo vzorkách, ktoré sa na Slovensku dosiaľ sekvenovali, variant NB1.8.1 (tzv. nimbus) ani variant XFG (tzv. stratus) neboli detegované. Ich výskyt v populácii však nemôžeme vylúčiť,“ uviedli z odboru mikrobiológie, biológie a molekulárnej biológie ÚVZ pre Pravdu.Čítajte viac Vakcíny sú bezpečné. Vedci zo SAV zverejnili štúdiu, vyvracajú Kotlárove dezinformácie o DNA
Liečba a očkovanie
Aj keď sa vírus rýchlo mení, odporúčania zdravotníkov k liečbe sú zatiaľ podobné tým predošlým. „V prípade prvých príznakov akútneho respiračného ochorenia je dôležité zostať ihneď doma, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia, napríklad v pracovných či detských kolektívoch a iných verejných priestoroch – a liečiť sa. Vhodné je konzultovať zdravotný stav so svojím lekárom a ten odporučí vhodnú liečbu,“ vysvetľujú experti z odboru epidemiológie ÚVZ.
V prípade ochorenia sa odporúča nestretávať s osobami, ktoré s vami nežijú v jednej domácnosti, obzvlášť ak ide o vysokorizikové skupiny, ako sú seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby, tehotné ženy, malé deti a bábätká. „Vo všeobecnosti platí, že u starších osôb, osôb s pridruženými ochoreniami a ďalších rizikových skupín sa môžu v prípade infikovania SARS-CoV-2 vyvinúť závažné príznaky,“ pripomínajú hygienici.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nové varianty sú len o niečo lepšie v obchádzaní imunitného systému ľudí a vakcíny proti nim stále účinkujú. Potvrdili to aj experti epidemiologického odboru ÚVZ. „Varianty, ktoré v súčasnosti cirkulujú, pravdepodobne podľa súčasne dostupných informácií nebudú spojené so znížením účinnosti vakcíny proti závažnému ochoreniu,“ odpísali na naše otázky.
Zdôraznili, že očkovanie naďalej poskytuje ochranu, najmä pred závažnejším ochorením. „Zároveň odporúčame dodržiavať aj nefarmakologické spôsoby ochrany,“ doplnili z epidemiologického odboru ÚVZ.
Hoci teraz nie je u nás koronavírus na vzostupe, hygienici očakávajú s príchodom jesenného počasia a chrípkovej sezóny zvýšený počet nakazených aj hospitalizácií. „Úrad verejného zdravotníctva SR počas obdobia zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení odporúča takzvanú triádu očkovania, teda kombináciu ochrany pred chrípkou, COVID-19 a pneumokokovými ochoreniami,“ odporučili experti.
Kedy je podľa odborníkov najlepší čas na dávku vakcíny? „Odporúčame konzultovať načasovanie očkovania s ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná zdravotný stav konkrétnej osoby,“ odpísali z ÚVZ.Čítajte viac SAV odhalí veľkú analýzu o mRNA vakcínach. Vláda mlčí. Kotlár chce, aby rozhodla súdna moc
Verejné vyhlásenia splnomocnenca vlády pre preverovanie procesu manažmentu pandémie koronavírusu Petra Kotlára, ako aj aprílové rozhodnutie vlády o pozastavení odberu nových várok vakcíny, zneistili viacerých ľudí v otázke, či sa proti covidu vôbec dá zaočkovať.
V skutočnosti očkovanie ani nebolo pozastavené a dnes sa záujemcovia môžu naň prihlásiť cez formulár na webovej stránke Národného portálu zdravia (www.npz.sk), kde im bude pridelený a zaslaný termín očkovania.
Vakcinácia je možná aj bez registrácie vopred, túto možnosť však poskytuje iba šesť univerzitných a fakultných nemocníc – v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Martine a Nových Zámkoch. Vakcíny proti koronavírusu sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.Čítajte viac COVID-19 nezaháľa, zdravotníci a rizikoví ľudia by mali mať možnosť zaočkovať sa, upozorňuje infektológ Sabaka. Kotlár však nákup vakcín stopol
Zatiaľ sa očkuje staršími verziami mRNA vakcín Comirnaty JN.1 od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Odbor epidemiológie ÚVZ zdôrazňuje, že aj tie poskytujú dostatočnú ochranu proti COVID-19. „Novší typ vakcíny však poskytuje zvýšenú ochranu proti aktuálne cirkulujúcim variantom vírusu SARS-CoV-2,“ hovoria odborníci.
Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že nové účinnejšie očkovacie látky ešte nemá k dispozícii. „Vakcíny na nový variant COVID-19 budú v zmysle platných zmlúv dovezené na Slovensko v presne stanovených termínoch, ako bolo naplánované – a to v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra,“ odpísal rezort na naše otázky. V stanovisku zároveň ubezpečil, že vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dobrovoľne dať zaočkovať, bude mať počas hlavnej očkovacej sezóny túto možnosť.