Syn zabil svoju 83-ročnú matku v Matiašovciach, 60-ročného muža obvinili z vraždy

„Bolo preukázané, že obvinený muž fyzicky zaútočil na 83-ročnú ženu, ktorá mnohopočetným závažným zraneniam na mieste podľahla,“ uviedla polícia s tým, že muž čelí obvineniu za obzvlášť závažný zločin vraždy.Čítajte viac Syn po hádke zavraždil vlastnú matku. Sám sa udal na polícii
Muž je momentálne umiestnený v cele policajného zaistenia. „Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Ak sa obvinenému mužovi preukáže vina, v tomto prípade závažného zločinu mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie, skutok bol spáchaný na chránenej osobe,“ spresnila polícia.