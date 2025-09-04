Pravda Správy Domáce Fico sa stretol s čínskym prezidentom. Si vníma Slovensko ako partnera pre vzťahy s EÚ

Fico sa stretol s čínskym prezidentom. Si vníma Slovensko ako partnera pre vzťahy s EÚ

Premiér Robert Fico sa vo štvrtok v Pekingu stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Po stretnutí Si ocenil postoj Slovenska a jeho priateľstvo s Čínou.

04.09.2025 09:07
Robert Fico Foto: ,
Premiér Robert Fico v Pekingu
debata (41)

Peking je podľa neho ďalej ochotný posilniť spoluprácu s Bratislavou. Upozornil tiež, že medzinárodné spoločenstvo potrebuje spoluprácu a jednotu viac ako kedykoľvek predtým. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním na čínske médiá.

Fico: Nikto mi nebude prikazovať, kam môžem a kam nemôžem cestovať. Považujem za chybu, že predstavitelia štátov EÚ odignorovali oslavy v Číne
Video

Čínsky prezident vyjadril nádej, že Slovensko bude naďalej zohrávať pozitívnu úlohu pri podpore zdravého a stabilného rozvoja medzi Čínou a Európskou úniou.

Putin, Si, Kim Čítajte viac Rodí sa v Číne nový svet? Si Ťin-pching ukázal Trumpovi priateľov a zbrane. Stretne sa aj s Ficom

Lídri sa tiež zhodli na „vzájomnej podpore vybraných ciest rozvoja svojich krajín“ a na posilnení výmeny skúseností v oblasti správy vecí verejných. Čína je tiež ochotná aj naďalej prehlbovať vzájomnú politickú dôveru.

Fico sa v Číne stretol s Putinom: Odsúdil útoky Kyjeva, EÚ prirovnal k žabe na dne studne
Video

Fico je na návšteve Číny od utorka, keď sa bilaterálne stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V stredu sa zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke pri príležitosti osláv 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Stretol sa aj s prezidentom Srbska Aleksandarom Vučičom a vietnamským prezidentom Luongom Cuongom. Stretnúť sa plánuje aj s čínskym viceprezidentom Chan Čengom.

Čína SR Rusko Fico Putin stretnutie Čítajte viac Fico sa v Číne stretol s Putinom. Odsúdil útoky na Družbu: Členstvo Ukrajiny v NATO je neprípustné, EÚ je ako žaba
Facebook X.com 41 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Slovensko #Robert Fico #Čína #Si Ťin-pching