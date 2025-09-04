V novej poľovnej sezóne zastrelili prvého vlka v okrese Kežmarok

„Poľovníci zabili vlka dravého v okrese Kežmarok. Deje sa to napriek tomu, že lov vlkov nepomôže znižovať škody na hospodárskych zvieratách. Štát by sa mal zamerať na pomoc farmárom a preventívne opatrenia ako sú elektrické ohradníky, strážne psy,“ skonštatovala iniciatíva.
Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov určilo minulý týždeň s tým, že ju prerozdelilo medzi kraje. Lov nie je povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.